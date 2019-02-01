Microsoft поддержала Epic Games в конфликте с Apple

Всем известен скандал между Epic Games и Apple. А все началось с того, что представители Epic Games добавили собственную систему оплаты. Теперь в эту вражду вмешалась и третья сторона, с мнением, к которому могут прислушиваться. Речь идет о Microsoft, которые попросили представителей Apple не удалять аккаунты разработчиков из экосистемы «яблочных» продуктов.

Но все это не могло пройти мимо без участия Epic Games, которые попросили IT-гиганта вступиться за них в противостоянии с Apple. Фил Спенсер, который теперь говорит устами Epic Games, призвал руководителей Apple отнестись с пониманием к этой проблеме, ведь пострадать могут не только враждующие стороны. А вся соль кроется в движке Unreal Engine, который очень важен для игровой индустрии.

Ведь его наличие дает возможность взаимодействовать с ним как создателей игр, так и геймеров. Именно на нем существует множество игр, как на Xbox, так и на ПК. Ответа на эту просьбу со стороны Apple пока нет. Большая часть экспертов уверена, что представители Купертино не пойдут на столь отчаянный шаг.