Epic Games бесплатно раздаёт Black Book и Dodo Peak

Цифровой магазин Epic Games открыл бесплатную раздачу двух игр. Сейчас все желающие могут забрать Black Book и Dodo Peak.

Black Book — ролевая карточка игра от российских разработчиков Morteshka. Игрок должен будет помогать главному герою снять печать с Чёрной книги;

Dodo Peak — игра с приятной анимацией и незамысловатым геймплеем. В ней нужно собирать птенцов додо и переносить их в укрытие, а также отбиваться от врагов.

Через неделю Epic Games пополнится ещё одной бесплатной игрой — стратегией Homeworld: Deserts of Kharak.