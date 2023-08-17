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Epic Games бесплатно раздаёт Black Book и Dodo Peak

Цифровой магазин Epic Games открыл бесплатную раздачу двух игр. Сейчас все желающие могут забрать Black Book и Dodo Peak.

  • Black Book — ролевая карточка игра от российских разработчиков Morteshka. Игрок должен будет помогать главному герою снять печать с Чёрной книги;
  • Dodo Peak — игра с приятной анимацией и незамысловатым геймплеем. В ней нужно собирать птенцов додо и переносить их в укрытие, а также отбиваться от врагов.

Через неделю Epic Games пополнится ещё одной бесплатной игрой — стратегией Homeworld: Deserts of Kharak.

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Источник:
Epic Games

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