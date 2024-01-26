Epic Games: Fortnite возвращается на iPhone

Компания Epic Games планирует запустить свой собственный магазин Epic Games Store на устройствах с iOS в Европе. Вместе с ним на iPhone вернется Fortnite.

Соответствующее заявление компания сделала после того, как Apple рассказала, что она разрешит устанавливать приложения не из App Store.

Что касается сроков, то создание Epic Games Store и возвращение Fortnite на iPhone ожидается в этом году.

В августе 2020 года Apple удалила Fortnite из своего App Store из-за нарушений правил платформы, которые касаются систем оплаты. Это привело к долгому судебному разбирательству и обвинениям Apple в монополии. Однако суд в итоге принял сторону Apple, постановив, что Epic действительно нарушила условия соглашения.