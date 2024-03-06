Сегодня Apple заблокировала новую учётную запись разработчика Epic Games. Игровая компания заявила, что намеревалась использовать шведскую учетную запись для запуска магазина Epic Games Store на iOS в ЕС, чтобы вернуть Fortnite на iPhone.

В письме от юристов Apple игровую компанию называют «ненадежной». По словам купертиновцев, серьезные нарушения договорных обязательств Epic привели к тому, что суды признали право Apple блокировать учётные записи не только Epic Games, но и любых ее филиалов и дочерних компаний по своему усмотрению.

Apple выразила сомнения в способности Epic соблюдать условия и положения программы для разработчиков в будущем. В ответ Epic Games заявила, что блокировка учётной записи является грубым нарушением закона ЕС о цифровых рынках, подчеркивая нежелание Apple сталкиваться с конкуренцией на iOS.