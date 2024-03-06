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Apple заблокировала новую учётную запись разработчика Epic Games

Сегодня Apple заблокировала новую учётную запись разработчика Epic Games. Игровая компания заявила, что намеревалась использовать шведскую учетную запись для запуска магазина Epic Games Store на iOS в ЕС, чтобы вернуть Fortnite на iPhone.

В письме от юристов Apple игровую компанию называют «ненадежной». По словам купертиновцев, серьезные нарушения договорных обязательств Epic привели к тому, что суды признали право Apple блокировать учётные записи не только Epic Games, но и любых ее филиалов и дочерних компаний по своему усмотрению.

Apple выразила сомнения в способности Epic соблюдать условия и положения программы для разработчиков в будущем. В ответ Epic Games заявила, что блокировка учётной записи является грубым нарушением закона ЕС о цифровых рынках, подчеркивая нежелание Apple сталкиваться с конкуренцией на iOS.

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Источник:
MacRumors
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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