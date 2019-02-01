Apple ответила на иск Epic Games и сравнила их с ворами в магазине

В противостоянии между Apple и Epic Games появляется все больше напряжения. После того как представители Epic Games подали иск в суд на Apple, в ход пошли взаимные обвинения. Так, представители Apple опубликовали заявление, в котором они раскрывают суть этого конфликта. В сообщении говорится о том, что разработчики популярной Fortnite требовали выгодные для них условия в магазине приложений Apple.

Если говорить более подробно, то в письме, полученным представителями Apple от главы Epic Games – Тима Суини, говорится, что они хотели бы, чтобы им, то есть разработчикам Fortnite, позволили создать собственную платежную систему на платформе. Это позволило бы создателям игры не платить комиссии Apple. Более того, Тим Суини пожелал, чтобы в App Store появился их собственный магазин приложений – Epic Games Store, который можно было установить, как отдельное приложение.

Это привело к тому, что Фил Шиллер, являющийся старшим вице-президент по маркетингу корпорации Apple, приравнял такую просьбу к воровству.

Если кто-то сможет обходить процесс оплаты в магазине – это, то же самое, что и воровство, так как отсутствует оплата за потребленный контент. Да и вообще, это может привести к разрушению бизнес-модели компании Apple, которая строилась годами. Фил Шиллер про предложенные условия Epic Games

После отказа от такого невыгодного для Apple партнерства, Epic Games начала действовать более решительно, что повело за собой некоторые пункты в контракте с американской компанией, а затем вообще – подала иск в суд. Это по мнению представителей Apple не что иное, как оправдание собственных же нарушений.

Ответ от Epic Games не заставил себя долго ждать. Сам Тим Суини был вынужден ответить таким образом:

Apple пытается ввести всех в заблуждение. Мы просили изменить условия для всех разработчиков, а не только для самих себя. Тим Суини

Если взглянуть на письмо, которое было направлено в представительство американской компании, то действительно, в нем упоминаются и другие разработчики, но в самом начале и конце письма, речь идет только об Epic Games. Как видим, страсти накаляются и это не конец истории. Ждем развития событий.