Fortnite может вернуться на iOS в 2023 году

В разгар судебной тяжбы с Apple генеральный директор Epic Games — Тим Суини сообщил, что игра в жанре «королевская битва» Fortnite вернётся на iOS в 2023 году.

Напомню, что она ранее была удалена из App Store после нарушения правил платформы. В результате началась одна из самых громких юридических битв в игровой индустрии.

Генеральный директор Epic Games поделился этой радостной новостью в Twitter, как раз в канун празднования Нового года. Он написал: «В следующем году на iOS!», после чего опубликовал изображение персонажа Fortnite который смотрит на фейерверк в виде надписи 2023.

Несколько ранее сообщалось, что Apple вскоре разрешит сторонние магазины приложений или установку приложений методом параллельной загрузки на iPhone с iOS 17, чтобы соответствовать новому закону о цифровых рынках или DMA в Европе. Отныне это потенциально может позволить Fortnite вернуться на iOS и iPadOS. Однако вовсе не обязательно, что игра будет доступна через App Store.