Epic Games представила приложение RealityScan для создания 3D-моделей

Epic Games выпустила приложение RealityScan для создания 3D-объектов с помощью камеры. Пока оно доступно только для владельцев iPhone.

Пользователю необходимо сфотографировать объект с 20 разных ракурсов, желательно, при хорошем освещении и на однотонном фоне. После этого в его смартфоне появится 3D-изображение необходимого предмета.

Готовую модель можно загрузить в Sketchfab и использовать для создания приложений с дополненной реальностью или игр на движке Unreal Engine.

Сейчас приложение RealityScan можно скачать через TestFlight. Для бета-теста в нем могут зарегистрироваться любые желающие 10 тысяч человек. Публичная бета-версия появится позже, этой весной.

Для Android приложение RealityScan выйдет только в конце 2022 года.

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