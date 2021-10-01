Epic Games запретила белорусам покупать игры

Белорусский ресурс dev.by со ссылкой на своих читателей сообщил о проблемах с покупками игр на платформе Epic Games Store. При попытке приобрести игру из Беларуси выдаётся сообщение: «Сожалеем, но с вашей учетной записи нельзя совершать покупки».

Причём это касается только платных игр, бесплатные и временно бесплатные доступны по-прежнему.

Комментария от «Эпиков» пока нет, но на сайте отмечено, что покупки в игровом магазине недоступны для «регионов, находящихся в списке экспортных ограничений Соединённых Штатов». Беларусь в их числе с августа 2021 года.

При этом некоторые пользователи всё же смогли приобрести игры. Так что полная картина пока неясна.