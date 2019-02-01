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Новости

Apple закрывает вход через Apple ID для пользователей Fortnite

Создатели Fortnite в лице студии Epic Games, заявили, что начиная с 11 сентября пользователи не смогут пройти авторизацию с помощью учётной записи Apple ID.

С 11 сентября 2020 года Apple запретит пользователям входить в учетную запись Epic Games через функцию «войти с помощью Apple». Пользователям, которые используют Apple ID необходимо срочно обновить e-mail и пароль от учётной записи Epic Games.

Говорится в заявлении Epic Games

Напомню, что у Epic Games с Apple идут судебные разбирательства, после того, как Fortnite была удалена из App Store за нарушение правил электронной площадки.

Источник:
Epic Games
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Валентин

Валентин Снежин

Пишу про Apple и интересные штуки. Очень зависимая от кофеина форма жизни.

Комментарии

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