Fortnite вернули в американский App Store спустя 5 лет

Apple одобрила заявку Epic Games и вернула Fortnite в американский магазин приложений App Store для пользователей iOS. Это стало результатом многолетнего судебного разбирательства между компаниями.

Напомним, летом 2024 года Fortnite вернулась на iPhone после официального запуска магазина Epic Games Store на iOS, но только в Европе.

Fortnite удалили из App Store в 2020 году из-за нарушения правил. Разработчики добавили в игру собственную систему внутриигровых платежей в обход Apple.



