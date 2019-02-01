Epic Games пожаловалась о сокращении суточной iOS-аудитории Fortnite

Противостояние между Epic Games и Apple продолжаются. Теперь представители Epic Games обратились в суд с предложением отменить ограничения, которые владелец App Store распространила на разработчиков игры в следствие нарушения правил платформы. Основная причина такого обращения – неимоверный ущерб, которые наносится не только бизнесу разработчика игры, но и пользователям.

Если верить данным, которые разработчик представил в суде, то с того момента, когда Fortnite была удалена из магазина приложений App Store, а случилось это в середине августа 2020 года, количество ежедневных пользователей упало на 60%. А чему здесь удивляться, если iOS для Fortnite – главная платформа для привлечения трафика. В App Store сейчас зарегистрировано порядка 116 млн. пользователей, а это третья часть из 350 млн., которые играют в Fortnite.

Из всех, кто играет в детище Epic Games – 63% это обладатели iOS-устройств. И здесь у представителей Epic Games появились оправданные опасения по поводу того, что пользователи, которые на данный момент не имеют доступа к игре, уйдут окончательно. Более того, создатели игры считают, что ущерб был причинён не только их компании, но и всему сообществу, даже тем, кто не играет в Fortnite.

Однако Apple мало волнуют такие заявления, и компания продолжает стоять на своем решении. Более того, в сети появилось заявление, что представители компании будут отклонять запросы данного разработчика на создание нового профиля в App Store, причем данный процесс сохранится и весь следующий год. И уже вот это решение позволило представителям Epic Games еще раз обратиться в суд.

Основная идея такого обращения состоит в том, что: «подобные ухищрения со стороны Apple препятствуют большому замыслу Epic Games – сделать из игры целую метавселенную, то есть пространство для множества пользователей». Суд принял заявление и рассмотрение этого дела назначено на 28 сентября. Напомним, что в конце прошлого месяца суд отклонил иск от Epic Games, так как в нем отсутствовали обоснования ущерба.