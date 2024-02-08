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Disney купит долю в Epic Games за $1,5 млрд и создаст игровую вселенную

The Walt Disney Company объявила о намерении купить долю в Epic Games за $1,5 млрд. Основная цель – создать новую «игровую и развлекательную вселенную».

Вселенная предоставит пользователям уникальные возможности, в частности можно будет играть, смотреть, совершать покупки и взаимодействовать с героями Disney, Pixar, Marvel, Star Wars и Avatar.

Разработка совместного проекта ведётся на базе движка Unreal Engine. Проект связан с Fortnite, но точные детали этой интеграции пока не разглашаются. Некоторые предполагают, что доступ к игровой вселенной может быть реализован напрямую через Fortnite, подобно LEGO-режиму.

Компании выпустили тизер совместного проекта, однако он не содержит деталей игрового процесса. В связи с этим остаётся неясным, как именно будет выглядеть запланированная интерактивная вселенная и какие именно функции и возможности она предложит своим пользователям.

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Источник:
The Walt Disney Company
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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