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Новости

На фоне блокировки Fortnite Тим Суини посоветовал играть в PUBG

Позавчера, 28 августа, Apple заблокировала аккаунт разработчика игр Epic Games. Теперь команда не сможет загружать обновления игр в App Store, причём это касается не только Fortnite, но и Infinity Blade.

В «яблочной» компании заявили, что суд рекомендовал «Эпикам» соблюдать принципы App Store, пока рассматривается их дело. Но разработчики отказались.

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В корпорации отметили, что Epic Games не раз нарушала принципы App Store, публикуя обновления, которые не соответствовали требованиям. При этом в Купертино уточнили, что пользователи, которые уже загрузили себе Fortnite и Infinity Blade, смогут использовать их, но апдейтов получать не будут. А вот аккаунт, связанный с движком Unreal Engine, не пострадал.

Основатель Epic Games Тим Суини назвал заявление Apple неискренним и уточнил, что его компания выпустила три обновления для Fortnite — два для исправления ошибок и третье с дополнением к игре. А ещё он посоветовал поклонникам королевской битвы перейти на PUBG Mobile.

Отметим, что Fortnite из AppStore убрали ещё в начале месяца, когда там появилась функция прямой покупки игровой валюты в обход комиссий Apple. После этого началось судебное противостояние.

Источник:
Yahoo, Twitter
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Андрей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

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