В Epic Games можно бесплатно забрать Fallout 3 и ещё одну игру

Магазин Epic Games Store продолжает бесплатно раздавать игры. На сей раз это Fallout 3: Game of the Year Edition и Evoland Legendary Edition. Их можно бесплатно забрать до 18:00 27 октября.

Fallout 3: Game of the Year Edition представляет собой самое полное издание — «самой титулованной игры 2008 года». Это ролевая игра от Bethesda, которая рассказывает о выживании людей после ядерной войны. События разворачиваются через сотни лет после неё. В Fallout 3 есть открытый мир, который предстоит исследовать игрокам.

Evoland Legendary Edition — это сразу две игры: Evoland и Evoland 2. Они отдают дань уважения классическим играм 80-х и 90-х, меняя графику по мере прохождения.

А начиная с 27 октября можно будет бесплатно забрать Saturnalia и Warhammer 40,000: Mechanicus.

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