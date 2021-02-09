Epic Games анонсировала распродажу в EGS и показ новых игр

Epic Games анонсировала презентацию новых игр, которые выйдут в EGS в этом году. Также вместе с этим запланирована крупная распродажа игр.
Презентация пройдет в Twitch на канале Epic Games 11 февраля в 22:00 мск. Распродажа стартует за несколько часов до основного мероприятия – 19:00 мск. Список игр уже опубликован в Epic Games Store, но без учёта скидок.
Предварительный размер скидки будет таким:
- Star Wars: Squadron – 40%;
- SnowRunner – 40%;
- Assassin’s Creed Valhalla – 20%;
- Hades – 20%;
- Сyberpunk 2077 – 10%.
Распродажа в Epic Games Store продлится до 25 февраля.
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