Epic Games анонсировала распродажу в EGS и показ новых игр

Epic Games анонсировала презентацию новых игр, которые выйдут в EGS в этом году. Также вместе с этим запланирована крупная распродажа игр.

Презентация пройдет в Twitch на канале Epic Games 11 февраля в 22:00 мск. Распродажа стартует за несколько часов до основного мероприятия – 19:00 мск. Список игр уже опубликован в Epic Games Store, но без учёта скидок.

Предварительный размер скидки будет таким:

Star Wars: Squadron – 40%;

SnowRunner – 40%;

Assassin’s Creed Valhalla – 20%;

Hades – 20%;

Сyberpunk 2077 – 10%.

Распродажа в Epic Games Store продлится до 25 февраля.