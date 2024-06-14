Epic Games бесплатно раздает пак из 500 анимаций персонажей

В рамках конференции GDC 2024, которая прошла в марте этого года, компания Epic Games пообещала выпустить уникальный ресурс для разработчиков — Game Animation Sample Project. Теперь же слово выполнено, а обширная база из 500 высококачественных анимаций персонажей доступна совершенно бесплатно.

Разработчики AAA-игр могут воспользоваться предложенными вариантами в качестве препродакшена или изучения передовых возможностей движка Unreal Engine, вроде Motion Matching. Данная технология, кстати, создает максимально плавные и реалистичные движения героев под любой игровой контекст.

А независимые разработчики наоборот будут рады обилию анимаций и возможности их совмещения со стандартными манекенами движка. Так можно будет не только быстро создать правдоподобные движения гуманоидов, но и легко использовать их в играх любого масштаба.