Энтузиаст создал первую в мире консоль Steam Deck с 32 Гб оперативной памяти

Игровую консоль Steam Deck часто подвергают кастомизации, обычно на ней меняют стики, обклеивают виниловой плёнкой или вовсе заменяют корпус на более яркий от сторонних производителей. Был даже случай, когда штатную систему охлаждения заменили на кастомную, которая выходила за предел корпуса:

Но сегодня пойдёт речь, о консоли, которую гораздо сильнее проапгрейдили. Несмотря на то, что Steam Deck создана на базе ноутбучного «железа», Valve позволят самостоятельно заменить только твёрдотельный накопитель, а все остальные компоненты припаяны к материнской плате. Это не остановило энтузиаста, который вооружившись паяльной станцией выпаял BGA-чипы оперативной памяти LPDDR5-5500 и вместо штатных 16-гигабайт, впаял «банки» вдвое большего объёма, что позволило создать первую в мире Steam Deck с 32 Гб ОЗУ. Кроме этого, чтобы система корректно распознала новую память, пришлось модифицировать BIOS.

Инженер, который проделал эту работу пока не поделился информацией, насколько ему удалось повысить производительность консоли, но такая модификация позволит немного поднять частоту кадров в ресурсоёмких играх. Помимо улучшенного игрового процесса, удвоенный объём оперативно памяти благоприятно скажется на многозадачности, если пользователь захочет использовать Steam Deck в режиме стационарного ПК.

Разумеется, такая модификация консоли требует специальных знаний и наличия ремонтного оборудования, что станет проблемой для большинства пользователей, желающих самостоятельно увеличить объём ОЗУ. Но обратившись в сервисный центр, мастера без проблем смогут повторить данный эксперимент.

Напомним, сегодня стало известно, что Valve начала продавать восстановленные игровые консоли Steam Deck по сниженной цене.