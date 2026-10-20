Steam Deck может получить чип AMD Zen 6 с 24 ГБ памяти

В OpenBenchmarking обнаружили инженерный образец AMD с шестью ядрами, 12 потоками и 24 ГБ оперативной памяти. По предположению TechPowerUp, он может использоваться в следующем Steam Deck, однако AMD и Valve такую связь не подтверждали.

Как сообщает Tom’s Hardware со ссылкой на запись OpenBenchmarking, образец 100-000001930-12_Y тестировали на плате AMD GBR-FF6-SKT с частотой процессора 2,4 ГГц. Четыре микросхемы SK Hynix по 6 ГБ обеспечивают 24 ГБ LPDDR5 со скоростью 9600 МТ/с.

Образец предположительно относится к семейству Gainsborough. По данным Notebookcheck, версия микрокода указывает на Family 1Ah, модель DCh, которая, судя по изменениям в ядре Linux, относится к диапазону, отведённому для Zen 6. Использует ли процессор обычные ядра Zen 6 или более плотные Zen 6C, неизвестно.

Встроенная графика работает на частоте 2400 МГц, но её архитектура и число вычислительных блоков не раскрыты. В GpuTest под Ubuntu 24.04 при разрешении 1024 × 768 образец набрал 3871 балл в GiMark, 3508 в FurMark и 9319 в TessMark.

Результат FurMark сопоставим с результатом оригинального Steam Deck, но инженерная платформа и предварительное ПО не позволяют судить об игровой производительности готовой консоли. Нынешний Steam Deck оснащён четырёхъядерным восьмипоточным процессором AMD Zen 2 и 16 ГБ LPDDR5 со скоростью 6400 МТ/с.