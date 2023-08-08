Valve начала продавать восстановленные игровые консоли Steam Deck

Пользователи в социальных сетях сообщают, что в некоторых регионах появились в продаже восстановленные игровые консоли Steam Deck, которые стоят до 20% дешевле новых. Компания Valve пока не сообщила всех подробностей, касательно реализации таких устройств.

Цены на восстановленные Steam Deck выглядят следующим образом:

Steam Deck 64 Гб — 319 вместо 399 долларов;

Steam Deck 256 Гб — 419 вместо 529 долларов;

Steam Deck 512 Гб — 519 вместо 649 долларов.

Восстановленным устройством считается девайс, который предыдущий владелец вернул в магазин из-за неисправности или по другой причине. К примеру, Apple перед повторной продажей iPhone, отправляет его в сервисный центр, где неисправные детали заменяют, а также устанавливают новый дисплей, аккумулятор и корпус. Как Valve поступает со своими восстановленными устройствами, пока неизвестно, но ожидаем, что компания в ближайшее время подробно расскажет.