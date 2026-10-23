Разработчик Valve упомянул HLX, который связывают с Half-Life 3

Сотрудник Valve Майк Мораски публично упомянул проект HLX на конференции GameSoundCon 2026 во время выступления 21 октября. Кодовое название несколько лет связывают с Half-Life 3, однако компания такую связь не подтверждала.

Мораски рассказывал о звуковых технологиях Valve и сообщил, что Deadlock и HLX используют собственные версии системы управления динамическим диапазоном звука (HDR). По сообщению источника, Мораски стал первым сотрудником компании, публично упомянувшим HLX.

Сидевший рядом звукорежиссёр Дэвид Файс тихо произнёс что-то вроде «Отличная работа», после чего перевёл разговор на другую тему. В конце выступления он снова пошутил: «Молодец, ты упомянул HLX всего один раз».

Ранее обозначение HLX неоднократно находили в файлах Counter-Strike 2 и других игр Valve. По неподтверждённым предположениям инсайдеров, за ним скрывается новая часть Half-Life на движке Source 2.

Valve официально не анонсировала Half-Life 3 и не подтвердила связь HLX с серией. Поэтому пока неизвестно, действительно ли речь идёт о продолжении Half-Life или о другом внутреннем проекте компании.