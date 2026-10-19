В Steam стартовал фестиваль «Играм быть»: сотни игр можно попробовать бесплатно

19 октября в Steam стартовал осенний фестиваль «Играм быть» (Steam Next Fest). В течение недели пользователи могут бесплатно опробовать сотни демоверсий ещё не вышедших игр.

Среди наиболее интересных проектов оказались градостроительная стратегия Tropico 7, переиздание приключенческой игры The Wolf Among Us Remastered, российский экшен Vasya Run, кооперативный шутер Frostrail и приключение Hela: of Mice & Magic.

Также доступны демоверсии Rideshare «Simulator», ReBlade: The Death Spiral и обновлённые пробные версии Stronghold 4, Warhammer Survivors, The Dark West и других игр.

В рамках фестиваля Valve улучшила навигацию по каталогу. Теперь демоверсии можно сортировать по жанрам, тематике и поддерживаемым языкам. Кроме того, пользователи смогут посмотреть трансляции разработчиков и добавить понравившиеся проекты в список желаемого.

Фестиваль «Играм быть» продлится до 26 октября включительно. Все представленные демоверсии доступны бесплатно на специальной странице Steam.