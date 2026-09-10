Valve обновила режим Big Picture в Steam — игры теперь встречают огромными артами
Игры

Valve обновила режим Big Picture в Steam — игры теперь встречают огромными артами

Пока изменения доступны только пользователям бета-версии клиента.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 19:42
Valve обновила режим Big Picture в Steam — игры теперь встречают огромными артами

Valve начала тестировать обновленный домашний экран режима Big Picture в Steam. Пока изменения доступны только пользователям бета-версии клиента.

Главным нововведением стал Big Art Mode, который заменяет привычную сетку библиотеки. В новом режиме большую часть экрана занимает крупная иллюстрация выбранной игры, а список доступных тайтлов располагается компактной лентой в нижней части интерфейса.

Valve также добавила в Big Picture полноценные скринсейверы. Они автоматически запускаются, если пользователь некоторое время не взаимодействует со Steam.

В качестве заставки можно использовать собственные игровые скриншоты или иллюстрации из недавно запущенных игр. Для любителей классики предусмотрен еще один вариант — логотип Steam, прыгающий по экрану в духе старых DVD-заставок.

Обновленный интерфейс распространяется в рамках бета-версии клиента Steam. Когда Big Art Mode и новые заставки появятся в стабильной версии, Valve пока не уточнила.

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