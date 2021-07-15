Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Новости

Valve выпустила портативную игровую консоль Steam Deck

Компания Valve представила собственную портативную консоль Steam Deck. Пока на неё можно оформить предзаказ и получить уведомление, когда приставка появится в продаже.

В Valve заявляют, что Deck будет поддерживать все игры из библиотеки Steam и для этого достаточно войти в аккаунт. Кроме того, доступны все базовые функции – список друзей, чат, магазин и облачные сохранения. Работа консоли осуществляется под управлением SteamOS 3.0 и включает слой совместимости Proton.

В Deck семидюймовый сенсорный дисплей с разрешением 1280×800, яркостью 400 нт и частотой обновления 60 Гц. В качестве процессора используется гибридный чипсет AMD с микроархитектурой Zen 2 и RDNA 2. Объём оперативной памяти составляет 16 ГБ типа LPDDR5. Для хранения данных доступны варианты на 64 ГБ (eMMC), 256 или 512 ГБ (NVMe SSD). Также в каждой модификации имеется слот для microSD.

Стоимость следующая:

  • 64 ГБ — $399 (около 30 тыс. руб.);
  • 256 ГБ — $529 (около 40 тыс. руб.);
  • 512 ГБ — $649 (около 48 тыс. руб.).

В США, Канаде, Великобритании и странах ЕС продажи начнутся в декабре 2021 года. В 2022 году регионы будут расширяться.

Источник:
Steam

Поделитесь своим мнением!

guest
0 Комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить