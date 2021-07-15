Valve выпустила портативную игровую консоль Steam Deck

Компания Valve представила собственную портативную консоль Steam Deck. Пока на неё можно оформить предзаказ и получить уведомление, когда приставка появится в продаже.

В Valve заявляют, что Deck будет поддерживать все игры из библиотеки Steam и для этого достаточно войти в аккаунт. Кроме того, доступны все базовые функции – список друзей, чат, магазин и облачные сохранения. Работа консоли осуществляется под управлением SteamOS 3.0 и включает слой совместимости Proton.

В Deck семидюймовый сенсорный дисплей с разрешением 1280×800, яркостью 400 нт и частотой обновления 60 Гц. В качестве процессора используется гибридный чипсет AMD с микроархитектурой Zen 2 и RDNA 2. Объём оперативной памяти составляет 16 ГБ типа LPDDR5. Для хранения данных доступны варианты на 64 ГБ (eMMC), 256 или 512 ГБ (NVMe SSD). Также в каждой модификации имеется слот для microSD.

Стоимость следующая:

64 ГБ — $399 (около 30 тыс. руб.);

256 ГБ — $529 (около 40 тыс. руб.);

512 ГБ — $649 (около 48 тыс. руб.).

В США, Канаде, Великобритании и странах ЕС продажи начнутся в декабре 2021 года. В 2022 году регионы будут расширяться.