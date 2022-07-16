Появилось живое фото муляжа iPhone 14 Pro Max

Инсайдер Duan Rui опубликовал в своем Twitter фотографии муляжа iPhone 14 Pro Max. Изображения наглядно демонстрируют все изменения в дизайне будущих Pro-версий.

Предполагается, что муляж создавался по CAD-чертежам для производителей аксессуаров. Он еще раз подтверждает два выреза вместо челки в дисплее смартфона. Круглый вырез разместит в себе селфи-камеру с автофокусом, а широкий — датчики Face ID.

Также виден увеличенный блок камеры. По слухам, iPhone 14 и 14 Pro получат новый 48-мегапиксельный датчик, поэтому камера стала более громоздкой. По словам известного аналитика Мин-Чи Куо, этот сенсор выведет мобильную фотографию на новый уровень.

Новая линейка iPhone 14 ожидается в сентябре. Всего купертиновцы представят четыре устройства: iPhone 14 и 14 Max, iPhone 14 Pro и 14 Pro Max. От линейки mini компания пока отказалась. Посмотреть рендеры грядущих новинок можно здесь и здесь.

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