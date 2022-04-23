Раскрыты все цвета iPhone 14 и 14 Pro

Выход новой линейки смартфонов iPhone 14 состоится уже этой осенью, а все значимые детали практически известны. Теперь ко всему этому, добавились цвета. Информация появилась в китайской соцсети Weibo.

Согласно инсайдерским утечкам, iPhone 14 появится в цветах Midnight (сине-чёрный), Starlight (золотисто-серебряный), Sky Blue (небесно-голубой), Red (красный) и Purple (фиолетовый). Фиолетовый и красный цвет будет отличаться от прошлого поколения, и по всей видимости повторит оригинальные цвета iPhone 11.

Флагманские версии iPhone 14 Pro и 14 Pro Max получат расцветку Dark Purple (тёмно-фиолетовый) и классические графитовый, золотой и серебристый варианты. На сколько данные оказались точными – узнаем осенью.

Ранее стало известно, что Apple сделает iPhone 14 более закруглённым.

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