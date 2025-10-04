Xiaomi выпустила бесшумный чайник с точной регулировкой и поддержкой температуры

Xiaomi продолжает активно развивать направление бытовой техники и представила в Китае новый умный чайник Mijia Constant Temperature Electric Kettle 3 Pro. Новинка предлагает не просто подогрев воды, а продуманную систему с точным контролем температуры, функцией поддержания тепла и управлением через мобильное приложение.

2-литровый чайник сделан из нержавеющей стали 316L, устойчивой к коррозии и безопасной для пищевых продуктов. Этот материал не впитывает запахи и обеспечивает долгий срок службы.

В отличие от обычных чайников, устройство позволяет не просто кипятить воду, а точно выбирать температуру нагрева — от 40 до 90°C. На корпусе есть четыре предустановленных режима (45, 60, 70 и 85°C), а через приложение Mi Home можно задать любое значение и отслеживать процесс нагрева в реальном времени.

Кроме того, есть функция поддержания тепла в течение 24 часов. При этом чайник работает почти бесшумно — уровень шума не превышает 30,7 дБ.

Mijia Constant Temperature Electric Kettle 3 Pro поступил в продажу в Китае по цене 229 юаней (~2700 рублей).