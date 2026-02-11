Что купить в подарок на февральские праздники: 6 устройств Dreame для дома и ухода

Dreame запустила большую февральскую распродажу: с 10 по 23 февраля на технику компании действуют скидки до 30 000 рублей. Мы отобрали самые интересные и выгодные позиции, на которые точно стоит обратить внимание.

Робот-пылесос Dreame X50 Ultra Complete

Флагманский робот-пылесос, который идеально подойдёт для квартир со сложной планировкой, порогами и мебелью, под которую обычно сложно добраться. Эту проблему решают первые в мире роботизированные выдвижные ножки (система ProLeap), которые способны преодолевать пороги до 4,2 см и двухуровневые препятствия до 6 см.

Система навигации VersaLift тоже продуманная: лидар поднимается и опускается в зависимости от пространства, поэтому робот спокойно убирает под низкими диванами и тумбами (от 89 мм), где обычно скапливается больше всего пыли.

В быту X50 Ultra Complete ощущается максимально самостоятельным. Он сам моет и сушит швабры горячей водой, «заправляется» и выбрасывает мусор. При подключении к водопроводу участие человека вовсе сводится к минимуму.

Из других особенностей — мощность всасывания до 20 000 Па, щётки не наматывают волосы, углы и зоны вдоль стен очищаются с помощью выдвижной боковой щётки и системы MopExtend RoboSwing. В итоге это тот случай, когда техника действительно берёт рутину на себя.

Цена: 139 990 ₽ 109 990 ₽ (выгода 30 000 ₽)

Пылесос Dreame H14 Dual

Беспроводной пылесос и универсальный инструмент «на все случаи», который заменяет сразу пять устройств. Он подходит и для влажной уборки пола, и для обычного сбора пыли, и для ручной чистки мебели, штор или салона автомобиля.

Мощности 18 кПа хватает, чтобы собрать и сухой мусор, и пролитую жидкость, а волосы и шерсть не наматываются благодаря продуманной конструкции щётки. Пылесос легко заезжает под низкую мебель от 14 см за счёт наклона ручки на 180°, плавно двигается вперёд и назад, сам дозирует моющее средство и подсвечивает пол, показывая грязь, которую обычно не видно.

После уборки не приходится возиться с грязной щёткой: пылесос сам промывает её горячей водой и сушит горячим воздухом на базе, достаточно нажать одну кнопку. На практике это сильно экономит время и избавляет от неприятных запахов.

Цена: 64 990 ₽ 57 990 ₽ (выгода 7 000 ₽)

Пылесос Dreame Z20

Компактный беспроводной пылесос для регулярной уборки с акцентом на высокие базовые характеристики и интелликтуальное управление процессом. Он лёгкий и при этом достаточно мощный, чтобы справляться с повседневной пылью, крошками и шерстью домашних питомцев.

Время автономной работы — до 90 минут в экономичном режиме, что позволяет выполнять уборку по всей квартире без необходимости частой подзарядки. Мощность не падает и остаётся стабильной от начала до конца процесса. Отдельно стоит отметить систему фильтрации HEPA H14 с эффективностью 99,99%, которая способна улавливать частицы размером до 0,3 мкм, включая аллергены, бактерии и вирусы.

Dreame Z20 сам регулирует мощность всасывания под уровень и тип загрязнения, а вся информация об уборке отображается в реальном времени на LCD-экране. Комплектные насадки закрывают почти все бытовые сценарии: полы, ковры, мебель, углы и труднодоступные места, а подсветка на основных щётках помогает увидеть пыль там, где её обычно не замечаешь.

Цена: 49 990 ₽ 39 990 ₽ (выгода 10 000 ₽)

Телевизоры Dreame K100 50″ и 55″

На выбор есть две диагонали — 50 и 55 дюймов. Разрешение 4K даёт чёткую и детализированную картинку, а технологии HDR (Dolby Vision, HDR10+, HDR10 и HLG) делают изображение более живым и естественным.

Dreame K100 оснащён комплексом технологий защиты зрения: подсветка без мерцания, сниженный уровень синего света и автоматическая настройка яркости под освещение в комнате. Всё это делает просмотр телевизора комфортнее и безопаснее.

За обработку изображения отвечает фирменный процессор Dreamind с ИИ, который аккуратно подтягивает качество картинки, но не «перешарпливая» её. Звук с поддержкой Dolby Audio звучит объёмно, поэтому дополнительная акустика не требуется.

Цена: 59 990 ₽ 52 990 ₽ (выгода 7 000 ₽)

Фен Dreame Miracle Pro c четырьмя насадками

Интеллектуальный фен, который не только сушит, то и ухаживает за волосами и кожей головы. Во время работы Miracle Pro распыляет сыворотку Dreame Boca с гидролизованным кератином, экстрактами центеллы азиатской и белого трюфеля, которая равномерно ложится на волосы и не делает их тяжёлыми. После процедуры волосы выглядят более ухоженными, меньше пушатся и легче расчёсываются.

Мощный поток воздуха скоростью до 72 м/с быстро сушит волосы, а умная система постоянно следит за температурой, не допуская перегрева. Фен поддерживает 6 температурных режимов и 2 скорости, которые настраиваются на дисплее.

Дополняет уход мягкая световая терапия для кожи головы — фен излучает красный свет двух длин волн, который включается прямо во время сушки. Кроме того, функция ионизации обеспечивает 600 млн отрицательно заряженных ионов на см³ воздуха для гладкости волос.

Цена: 34 990 ₽ 31 990 ₽ (выгода 2 000 ₽)

Стайлер Dreame AirStyle Pro

Многофункциональный стайлер для укладки волос «7 в 1». Он сушит волосы, помогает выпрямить их, добавить объём или сделать локоны. За счёт мощного воздушного потока (110 000 об/мин) волосы высыхают быстро, при этом температура постоянно контролируется.

В комплект входят две насадки с автоматической намоткой для завивки волос (32 мм) для левой и правой стороны, а также три щётки для разглаживания и придания объема: жёсткая и мягкая щётки для разглаживания волос, специальная насадка для быстрой сушки непослушных волос, а также круглая для придания объёма волосам.

AirStyle Pro лёгкий и хорошо лежит в руке, кабель не перекручивается, а защита двигателя и продуманная эргономика делают стайлер универсальной заменой целого набора салонных инструментов для регулярной укладки.

Цена: 44 990 ₽ 32 990 ₽ (выгода 12 000 ₽)

