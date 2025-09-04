Dreame представила смарт-телевизоры 2025 года до 100″ | The GEEK
Dreame запускает в России линейку премиальных смарт-телевизоров

От 43 до 100 дюймов: Dreame ворвалась на рынок телевизоров.

Ник Денвер сегодня в 14:18

Компания Dreame Technology, известная своей продвинутой и надёжной бытовой техникой, выходит на рынок телевизоров. Совместно с М.Видео-Эльдорадо бренд представил сразу 12 смарт-телевизоров 2025 года — от компактных 43-дюймовых моделей для спальни или кухни до гигантского 100-дюймового экрана, который превращает гостиную в настоящий кинотеатр.

Особенности телевизоров Dreame

Главная ставка в продуктовой линейке бренда сделана на процессоры Dreamind, которые превращают просмотр телевизора в настоящее событие. Старые фильмы и сериалы автоматически улучшаются до уровня 4K, а спортивные трансляции и игры отображаются без малейших разрывов.

В линейке есть модели на любой случай: телевизоры для семьи с защитой зрения и родительским контролем, игровые с частотой до 144 Гц, VRR, ALLM и режимом Game Console, а также дизайнерские решения для стильных интерьеров.

Телевизор Dreame S100
Серия S100

Звук играет не меньшую роль. Серия S100 оснащена встроенной акустикой с 11 динамиками, сабвуфером и Dolby Atmos. Здесь объёмный звук достигается без саундбара: тем не менее бас буквально ощущается телом, а голоса звучат естественно и чисто.

Dreame AuraFrame QLED
Dreame AuraFrame QLED
Dreame AuraFrame QLED
Серия AuraFrame QLED

Дизайн тоже важен. Серия AuraFrame QLED толщиной всего 30 мм со сменными рамками превращает телевизор в арт-объект. Днём экран остаётся матовым и не бликует, а вечером он может показывать галерею из сотни картин или семейный фотоальбом.

Телевизор vista k100
Серия Vista UHD

Для домашнего уюта создана серия Vista UHD. Здесь — защита зрения Multiple Eye Care, режим для слабослышащих и увеличенный текст меню, удобный для пожилых пользователей. Такой телевизор подходит для всей семьи и станет центром гостиной.

Телевизор Dreame 100q100
Телевизор Dreame 100q100
Телевизор Dreame 100q100
Флагманская серия 100Q100

Флагман линейки телевизоров Dreame — 100-дюймовая модель с технологией QLED+. Безрамочный экран, контрастность 5000:1, поддержка Dolby Vision и мощный звук Dolby Atmos превращают обычный вечер в событие уровня IMAX. Это идеальный вариант для тех, кто ищет действительно большой телевизор для гостиной или домашнего кинотеатра.

Для первых покупателей с 9 по 22 сентября действует акция:

  • скидка до 50 000 рублей на выбранные модели,
  • фирменный фен или стайлер Dreame в подарок,
  • расширенная гарантия три года на всю линейку.

Цены на телевизоры Dreame 2025 года

МодельДиагональЦена (₽)
43K10043″ UHD33 999
50K10050″ UHD44 999
50Q10050″ QLED47 999
55K10055″ UHD59 999
55Q100F55″ QLED Frame89 999
55S10055″ Mini LED99 999
65Q100F65″ QLED Frame119 999
65S10065″ Mini LED124 999
75Q10075″ QLED134 999
75S10075″ Mini LED174 999
86S10086″ Mini LED249 999
100Q100100″ QLED+399 999

Старт продаж и специальные условия

Продажи стартуют 2 сентября эксклюзивно в сети М.Видео-Эльдорадо и на официальном сайте Dreame. В первые недели можно купить телевизор Dreame с ощутимой выгодой — со скидкой, подарком и расширенной гарантией.

Выбрать и купить телевизор Dreame

Смарт-телевизоры Dreame 2025 года уже доступны для заказа в России. Подробные цены и характеристики смотрите на страницах моделей:

Реклама. DREAME TRADING (TIANJIN) CO., LTD, ИНН 91120118MA06YD134Q, erid: 2VtzqwfZQio

