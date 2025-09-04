Dreame запускает в России линейку премиальных смарт-телевизоров

Компания Dreame Technology, известная своей продвинутой и надёжной бытовой техникой, выходит на рынок телевизоров. Совместно с М.Видео-Эльдорадо бренд представил сразу 12 смарт-телевизоров 2025 года — от компактных 43-дюймовых моделей для спальни или кухни до гигантского 100-дюймового экрана, который превращает гостиную в настоящий кинотеатр.

Особенности телевизоров Dreame

Главная ставка в продуктовой линейке бренда сделана на процессоры Dreamind, которые превращают просмотр телевизора в настоящее событие. Старые фильмы и сериалы автоматически улучшаются до уровня 4K, а спортивные трансляции и игры отображаются без малейших разрывов.

В линейке есть модели на любой случай: телевизоры для семьи с защитой зрения и родительским контролем, игровые с частотой до 144 Гц, VRR, ALLM и режимом Game Console, а также дизайнерские решения для стильных интерьеров.

Серия S100

Звук играет не меньшую роль. Серия S100 оснащена встроенной акустикой с 11 динамиками, сабвуфером и Dolby Atmos. Здесь объёмный звук достигается без саундбара: тем не менее бас буквально ощущается телом, а голоса звучат естественно и чисто.

Серия AuraFrame QLED

Дизайн тоже важен. Серия AuraFrame QLED толщиной всего 30 мм со сменными рамками превращает телевизор в арт-объект. Днём экран остаётся матовым и не бликует, а вечером он может показывать галерею из сотни картин или семейный фотоальбом.

Серия Vista UHD

Для домашнего уюта создана серия Vista UHD. Здесь — защита зрения Multiple Eye Care, режим для слабослышащих и увеличенный текст меню, удобный для пожилых пользователей. Такой телевизор подходит для всей семьи и станет центром гостиной.

Флагманская серия 100Q100

Флагман линейки телевизоров Dreame — 100-дюймовая модель с технологией QLED+. Безрамочный экран, контрастность 5000:1, поддержка Dolby Vision и мощный звук Dolby Atmos превращают обычный вечер в событие уровня IMAX. Это идеальный вариант для тех, кто ищет действительно большой телевизор для гостиной или домашнего кинотеатра.

Для первых покупателей с 9 по 22 сентября действует акция:

скидка до 50 000 рублей на выбранные модели,

фирменный фен или стайлер Dreame в подарок,

расширенная гарантия три года на всю линейку.

Цены на телевизоры Dreame 2025 года

Модель Диагональ Цена (₽) 43K100 43″ UHD 33 999 50K100 50″ UHD 44 999 50Q100 50″ QLED 47 999 55K100 55″ UHD 59 999 55Q100F 55″ QLED Frame 89 999 55S100 55″ Mini LED 99 999 65Q100F 65″ QLED Frame 119 999 65S100 65″ Mini LED 124 999 75Q100 75″ QLED 134 999 75S100 75″ Mini LED 174 999 86S100 86″ Mini LED 249 999 100Q100 100″ QLED+ 399 999

Старт продаж и специальные условия

Продажи стартуют 2 сентября эксклюзивно в сети М.Видео-Эльдорадо и на официальном сайте Dreame. В первые недели можно купить телевизор Dreame с ощутимой выгодой — со скидкой, подарком и расширенной гарантией.

Выбрать и купить телевизор Dreame

Смарт-телевизоры Dreame 2025 года уже доступны для заказа в России. Подробные цены и характеристики смотрите на страницах моделей:

Реклама. DREAME TRADING (TIANJIN) CO., LTD, ИНН 91120118MA06YD134Q, erid: 2VtzqwfZQio