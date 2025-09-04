Dreame запускает в России линейку премиальных смарт-телевизоров

Компания Dreame Technology, известная своей продвинутой и надёжной бытовой техникой, выходит на рынок телевизоров. Совместно с М.Видео-Эльдорадо бренд представил сразу 12 смарт-телевизоров 2025 года — от компактных 43-дюймовых моделей для спальни или кухни до гигантского 100-дюймового экрана, который превращает гостиную в настоящий кинотеатр.
Особенности телевизоров Dreame
Главная ставка в продуктовой линейке бренда сделана на процессоры Dreamind, которые превращают просмотр телевизора в настоящее событие. Старые фильмы и сериалы автоматически улучшаются до уровня 4K, а спортивные трансляции и игры отображаются без малейших разрывов.
В линейке есть модели на любой случай: телевизоры для семьи с защитой зрения и родительским контролем, игровые с частотой до 144 Гц, VRR, ALLM и режимом Game Console, а также дизайнерские решения для стильных интерьеров.
Звук играет не меньшую роль. Серия S100 оснащена встроенной акустикой с 11 динамиками, сабвуфером и Dolby Atmos. Здесь объёмный звук достигается без саундбара: тем не менее бас буквально ощущается телом, а голоса звучат естественно и чисто.
Дизайн тоже важен. Серия AuraFrame QLED толщиной всего 30 мм со сменными рамками превращает телевизор в арт-объект. Днём экран остаётся матовым и не бликует, а вечером он может показывать галерею из сотни картин или семейный фотоальбом.
Для домашнего уюта создана серия Vista UHD. Здесь — защита зрения Multiple Eye Care, режим для слабослышащих и увеличенный текст меню, удобный для пожилых пользователей. Такой телевизор подходит для всей семьи и станет центром гостиной.
Флагман линейки телевизоров Dreame — 100-дюймовая модель с технологией QLED+. Безрамочный экран, контрастность 5000:1, поддержка Dolby Vision и мощный звук Dolby Atmos превращают обычный вечер в событие уровня IMAX. Это идеальный вариант для тех, кто ищет действительно большой телевизор для гостиной или домашнего кинотеатра.
Для первых покупателей с 9 по 22 сентября действует акция:
- скидка до 50 000 рублей на выбранные модели,
- фирменный фен или стайлер Dreame в подарок,
- расширенная гарантия три года на всю линейку.
Цены на телевизоры Dreame 2025 года
|Модель
|Диагональ
|Цена (₽)
|43K100
|43″ UHD
|33 999
|50K100
|50″ UHD
|44 999
|50Q100
|50″ QLED
|47 999
|55K100
|55″ UHD
|59 999
|55Q100F
|55″ QLED Frame
|89 999
|55S100
|55″ Mini LED
|99 999
|65Q100F
|65″ QLED Frame
|119 999
|65S100
|65″ Mini LED
|124 999
|75Q100
|75″ QLED
|134 999
|75S100
|75″ Mini LED
|174 999
|86S100
|86″ Mini LED
|249 999
|100Q100
|100″ QLED+
|399 999
Старт продаж и специальные условия
Продажи стартуют 2 сентября эксклюзивно в сети М.Видео-Эльдорадо и на официальном сайте Dreame. В первые недели можно купить телевизор Dreame с ощутимой выгодой — со скидкой, подарком и расширенной гарантией.
Выбрать и купить телевизор Dreame
Смарт-телевизоры Dreame 2025 года уже доступны для заказа в России. Подробные цены и характеристики смотрите на страницах моделей:
- AuraFrame OLED 4K TV Q100F
- Aura Mini LED 4K TV S100
- Vista 4K TV K100
- MEGA OLED 4K TV 100Q100
- Vivid QLED TV Q100
Реклама. DREAME TRADING (TIANJIN) CO., LTD, ИНН 91120118MA06YD134Q, erid: 2VtzqwfZQio
Комментарии в Telegram