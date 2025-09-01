Xiaomi выпустила стиральную машину с тремя барабанами

Xiaomi выпустила стиральную машину Mijia Three-Zone Washing Machine Pro Drum на 10 кг. Ее особенностью стало наличие сразу трех барабанов, которые встроены в корпус стандартного размера.

Три барабана помогают не только разделять одежду по типам, но и снижать риск перекрестного загрязнения. Это особенно важно для семей с детьми или аллергиками. Кроме того, производитель упоминает «сертификат здоровой стирки», что может означать использование антибактериальных материалов, отдельный контроль температуры и интеллектуальную подачу моющих средств.

Для покупателей, оформивших предзаказ, Xiaomi предлагает расширенную гарантию: замена без ремонта в течение 365 дней, полная гарантия на 3 года и 10-летняя гарантия на двигатель. Цена устройства неизвестна.

Стиральные машины с несколькими барабанами стали трендом в последние годы. В начале года Xiaomi выпустила двухбарабанную модель Mijia Dual Zone Wash Pro Dual Drum, где был отдельный мини-барабан для нижнего белья.

Двухбарабанная стиральная машина Xiaomi и трехбарабанная Haier

Вслед за этим Haier вывела на рынок необычную трехбарабанную модель, получившую в народе прозвище «Микки Маус» из-за соответствующего дизайна. Позже аналогичные решения представили Midea, Little Swan и Hisense.