Электроника и бытовая техника сильно подорожают в России с начала 2026 года

Ключевая причина — ужесточение таможенного контроля.
Редакция The GEEK сегодня в 14:24

Российские власти в 2026 году намерены добиться так называемого «обеления» экономики. Для этого уже усилен таможенный контроль на границах и ожидается регулирование оптовых рынков и маркетплейсов. Отход от серого импорта и усложнение логистики могут привести к росту цен на отдельные товары до 30%, а в некоторых категориях — к дефициту. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на экспертов.

Участники рынка считают, что 2026 год пройдет под знаком активной борьбы с серым импортом. Первые признаки этого стали заметны еще осенью. Тогда Федеральная таможенная служба усилила проверки автотранспорта на границе России с Казахстаном.

По словам предприниматеоей, массовые проверки фактически означают давление на карго-схемы — ввоз товаров без полноценного таможенного оформления. Речь идет о занижении стоимости грузов, объединении партий, использовании складов посредников и других полулегальных практиках. Эксперты отмечают, что сейчас происходит резкий переход от негласных компромиссов к жесткому контролю.

Особое внимание проверяющие уделяют перевозкам электроники, брендовой продукции, товаров двойного назначения и санкционных позиций. Из-за простоев на границе стоимость логистики уже выросла на 15-20%. Это напрямую отражается на конечной цене товаров.

В массовом ритейле логистика составляет от 5 до 25% цены товара. В электронике этот показатель обычно находится в пределах 5-15%, а в сегменте крупной бытовой техники — 30-50%.

Наиболее заметный рост цен ожидается на маркетплейсах. Особенно это коснется электроники и одежды, которые часто ввозятся небольшими партиями. Эксперты не исключают дефицита отдельных товаров, производители которых изначально не заинтересованы в присутствии на российском рынке.

