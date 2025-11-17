Обзор Gorenje WHI649X21P: что важно знать перед покупкой

Кухня уже давно перестала быть просто местом для готовки — это пространство, где собираются семьи, друзья и где жизнь кипит не меньше, чем в гостиной. Поэтому важна каждая деталь, в том числе комфорт, свежий воздух без запахов еды и чистота гарнитура.

Сегодня на обзоре декоративная кухонная вытяжка Gorenje WHI649X21P. Разберёмся, насколько она эффективна на реальной кухне, удобна ли в использовании и оправдывает ли «декоративной» и чем выделяется на фоне конкурентов.

Характеристики Gorenje WHI649X21P

Модель: Gorenje WHI649X21P

Габариты: 600×445×335 мм, вес — 13.5 кг

Тип: декоративная, настенная отдельная

Напряжение: 220-240 В

Частота: 50 Гц

Мощность подключения: 253 Вт

Макс. производительность в режиме отвода: 639 м³/ч

Макс. производительность в режиме рециркуляции: 380 м³/ч

Макс. уровень шума: 67 дБ

Годовое потребление электроэнергии: 47.9 кВтч

Режимы работы: отвод воздуха, рециркуляция

Управление: сенсорное

Материалы: нержавеющая сталь, стекло

Цена на момент обзора: от 17 990 ₽

Дизайн и установка

С первого взгляда Gorenje WHI649X21P больше похожа на часть стильного кухонного интерьера, чем на бытовую технику. Вместо привычной громоздкой коробки — аккуратная наклонная панель, которая визуально облегчает пространство и выглядит современно. Она отлично впишется практически в любую кухню — от классики до минимализма.

Корпус вытяжки сделан из нержавеющей стали, а лицевая часть — из затемненного термостойкого стекла. За ним скрывается моющийся алюминиевый фильтр с полиуретановой пеной. Такое решение повышает эффективность очистки воздуха, улавливает почти все жировые частицы и запахи, а также способствует достижению класса поглощения А.

Размеры вытяжки стандартные — ширина 60 см, глубина 33,5 см, высота 44,5 см. Gorenje WHI649X21P без проблем встанет над плитой стандартного размера.

Установить декоративную вытяжку можно как в новую кухню, так и в уже готовый гарнитур. Она крепится на стену, в целом монтаж несложный, но лучше делать его вдвоем.

Из практических моментов по установке — важно правильно выставить высоту над плитой: не менее 55 см для электрических и 65 см для газовых варочных поверхностей. В комплекте есть все необходимые крепления.

В итоге Gorenje WHI649X21P производит впечатление продуманного устройства — не просто «рабочей лошадки», а стильного элемента кухни, где дизайн и функциональность удачно сочетаются.

Управление и режимы работы

Вытяжка Gorenje WHI649X21P работает за счет электромотора мощностью 253 Вт и предлагает два режима — отвод воздуха и рециркуляцию с четырьмя скоростями.

В режиме отвода воздух забирается у плиты, проходит через жироулавливающий фильтр и выходит за пределы кухни через вентиляцию. Чтобы удаляемый воздух не попадал обратно, установлен 150-мм антивозвратный клапан.

Если подключить вытяжку к вентиляции невозможно, например, когда ремонт уже закончен или воздуховод будет портить интерьер, то можно использовать режим рециркуляции. В этом случае воздух проходит через угольный фильтр, который задерживает запахи и частицы жира, и возвращается в кухню. Сам фильтр требует замены примерно раз в полгода или раз в год — в зависимости от частоты готовки.

В режиме отвода производительность достигает до 639 м³/ч, а при рециркуляции — около 380 м³/ч, чего вполне достаточно даже для просторной кухни.

Управление вытяжкой осуществляется с помощью сенсорной панели с семью пиктограммами:

Включение/выключение подсветки;

Запуск мотора;

Три скорости;

Интенсивный режим Power Boost;

Таймер.

Кроме того, декоративная вытяжка Gorenje WHI649X21P оснащена LED-подсветкой, которая ярко освещает рабочую поверхность. Светодиоды потребляют минимум энергии и служат гораздо дольше обычных ламп. На практике свет приятный, а работать за плитой с ним действительно комфортно.

Принцип работы

Gorenje WHI649X21P продумана так, чтобы обеспечить мощное удаление запахов и дыма при умеренном потреблении энергии. Даже при интенсивном приготовлении запахи и пар эффективно удаляются из кухни, особенно если использовать режим отвода воздуха.

Кроме того, вытяжка помогает избавиться от лишней влаги, благодаря чему мебель рядом не покрывается конденсатом.

Оптимально включать вытяжку за несколько минут до начала готовки, держать её включенной во время процесса и дать поработать ещё 10-15 минут после того, как плита выключена.

Для особо «ароматных» блюд есть режим Power Boost — вытяжка работает на максимальной мощности около 5 минут, а потом сама переходит на третью скорость и продолжает очистку ещё примерно 10 минут. Производительность при отводе в интенсивном режиме достигает 740 м³/ч.

Максимальный уровень шума составляет 67 дБ, однако в реальной жизни её работа не раздражает. Чтобы сделать работу ещё тише, лучше использовать воздуховод с минимальным количеством изгибов и дополнительно изолировать его — так можно не только снизить шум, но и избежать образования конденсата.

Обслуживание

Уход за Gorenje WHI649X21P не требует особых усилий — всё просто и понятно. Чтобы вытяжка оставалась в хорошем состоянии, достаточно время от времени протирать корпус и внутренние поверхности мягкой тряпкой, слегка смоченной в воде с нейтральным чистящим средством.

Главное — без фанатизма: никаких абразивных порошков или спиртовых растворов, они могут повредить стекло и металл, а заодно сократить срок службы мотора.

Жировой фильтр, который собирает капли жира и пыли, стоит чистить примерно раз в месяц. Это можно сделать вручную с неагрессивным моющим средством или просто отправить в посудомоечную машину на быструю программу при низкой температуре. Даже если со временем фильтр немного потемнеет, на работу вытяжки это никак не повлияет.

Если вытяжка используется в режиме рециркуляции, то следить нужно за угольным фильтром. Мыть его нельзя, зато заменить очень легко: просто поверните фильтр, чтобы снять старый и установить новый. Обычно это делают раз в 4-6 месяцев, в зависимости от частоты готовки.

Подсветка здесь светодиодная, она экономно расходует энергию и служит в разы дольше обычных ламп. Если всё же придёт время замены, лучше обратиться в сервисный центр.

Итог. Стоит ли покупать вытяжку Gorenje WHI649X21P?

Если вы ищете вытяжку, которая одновременно выглядит элегантно и справляется со своей задачей, то Gorenje WHI649X21P — отличный выбор. Она предлагает эффективный отвод и очистку воздуха, четыре скорости, удобное сенсорное управление и стильный дизайн, который впишется в любую кухню.

