Техника, которая делает кухню удобнее: подборка для тех, кто ценит комфорт

Правильно подобранная техника для кухни экономит время, освобождает место и делает быт комфортнее. В этой подборке собраны устройства, которые действительно стоит купить: умная кофемашина, тихий электрочайник, аэрогриль, современный тостер и универсальный гриль.

Все приборы протестированы и подходят тем, кто выбирает лучшую бытовую технику для современного дома, а не просто знакомые бренды.

Кофемашина Polaris IQ Home

Кофемашин много, но редко встречаются модели, которые действительно вписываются в экосистему умного дома. Polaris PACM 2081AC как раз относится к последним: засыпал зёрна, добавил воду, молоко и дальше она берёт весь процесс на себя.

Молочная часть не для галочки. Profi-cream создаёт плотную кремовую пену. Флэт уайт готовится в правильной пропорции: 1 часть двойного эспрессо к 2 частям вспененного молока. Все встроенные программы не пытаются имитировать кофейню.

Сенсорный дисплей скорее напоминает интерфейс домашнего хаба. Можно настроить профиль для каждого члена семьи, изменить параметры напитков, запустить приготовление через приложение Polaris IQ Home или использовать Яндекс Станцию с Алисой.

Polaris PACM 2081AC IQ Home аккуратно смотрится на кухне и ведёт себя как умный модуль. Готовит стабильно, не требует ручного вспенивания и каждый день выдаёт прогнозируемый результат, который можно сравнить с напитками из хорошей кофейни. Появляется простор для позитивных сценариев: приготовление кофе по расписанию утром, удалённый запуск, персональные настройки напитков на свой вкус.

Электрочайник Polaris IQ Home

Polaris PWK 1823CGLD Wi Fi IQ Home создан для тихой работы на кухне. Стеклянная колба на 1,8 литра, тихий нагрев и крышка с технологией WaterwayPro, которая позволяет делать верхний залив воды в чайник. Удобно, когда нужно быстро пополнить объём. Есть металлическое сито для заваривания чая. Напиток можно приготовить сразу без дополнительных чайников и заварников.

Одна из заметных особенностей модели — технология бесшумного кипячения SilentPro. Уровень шума около 44 дБ, звук ближе к шепоту. На кухне работа почти не слышна.

Когда нужна автоматизация, помогает приложение Polaris IQ Home. Через него можно задать расписание нагрева, выбрать цвет подсветки и включить поддержание температуры. Управлять чайником можно и через Яндекс Станцию. Есть регулировка температуры, что удобно для разных видов чая.

Polaris PWK 1823CGLD Wi Fi IQ Home выбирают те, кому нужен функциональный чайник. Он не требует лишних действий и дает больше возможностей, чем обычное кипячение воды.

Аэрогриль Polaris PAF 6006DW

Аэрогриль Polaris PAF 6006DW помогает готовить быстрее и удобнее, чем привычные кухонные приборы. Он подходит для запекания, жарки и приготовления блюд без лишнего масла, поэтому становится универсальным решением для ежедневной кухни.

Устройство заменяет сразу несколько приборов: гриль, фритюрницу и компактную духовку. Двойной нагрев обеспечивает равномерную прожарку без ручного переворачивания. Чаша на 6 литров позволяет готовить сразу на всю семью.

На сенсорной панели размещены 12 программ для популярных блюд. Если требуется точная настройка, можно перейти в ручной режим и задать температуру и время самостоятельно.

PAF 6006DW ускоряет процесс готовки и помогает сократить количество техники на кухне. Практичный, понятный и лёгкий в уходе, он быстро становится прибором, который используют каждый день.

Тостер Gastroback Digital 4S

Gastroback Digital 4S — тостер для тех, кто выбирает технику не «для галочки», а предмет, который выглядит круто и работает так же. Стальной корпус, крупные элементы управления, цифровой дисплей — чистый технодизайн, будто гаджет из киберпанка.

Четыре независимых слота, мощность 1900 Вт, широкие отделения под любой хлеб и вафли. Семь программ и семь степеней поджаривания помогают сразу получить нужный результат без экспериментов. Всё видно на экране: время, режим и сам процесс.

Поддон для крошек выдвигается одним движением, материалы крепкие и долговечные. В работе чувствуется продуманность: ровное поджаривание, память настроек, быстрый прогрев.

Если нужен тостер, который впишется в стильную кухню и выглядит действительно дорого, Digital 4S — один из таких вариантов. Технологичный, аккуратный, дизайнерский. Простая вещь, сделанная по-умному.

Гриль Tuvio TG04DMP

Tuvio TG04DMP — удобный гриль для тех, кто любит прожаренное мясо и рыбу, а заодно хочет иногда делать венские вафли. Панели меняются быстро, нагрев ровный, мощность 2200 Вт — хватает даже для толстых кусков.

Главная фишка в термощупе. Он измеряет температуру внутри мяса и выключает гриль в нужный момент.

Есть 10 автоматических программ, но можно выставить всё вручную. Панели закрываются и раскрываются на 180 градусов, поэтому удобно готовить как под прессом, так и «раскрытый» гриль.

TG04DMP — удачный вариант, если нужен гриль «на каждый день», который жарит ровно, не требует сложных настроек и умеет готовить вафли для десерта.

Техника должна работать, а не раздражать. Все приборы из подборки прошли через ежедневные сценарии: утренний кофе, быстрый ужин, вафли по выходным. Каждый из них даёт предсказуемый результат и добавляет уют.

Для кухни, которая не просто «функциональная», а удобная в реальной жизни.