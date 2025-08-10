Новости

Tmall выпустила проектор с Wi-Fi 6 и 4K меньше чем за $100

Новинка весит меньше килограмма, крутится во все стороны и подходит даже для проекции на потолок.
Валентин Снежин сегодня в 14:14

В Китае стартовали продажи Tmall Magic Screen C3 Air Youth Edition — компактного проектора для дома по цене 699 юаней (~97 долларов). Он получил 360-градусную подставку, поддержку 4K-декодирования, двухдиапазонный Wi-Fi 6 и набор «умных» функций.

Устройство проецирует изображение размером от 40 до 120 дюймов в разрешении 1080p (с поддержкой 4K-декодирования), выдаёт 246 люмен и использует пылезащищённую оптическую систему, чтобы картинка не теряла качество со временем. AI-алгоритмы помогают автоматически настраивать фокус, исправлять трапецию, выравнивать экран и обходить препятствия.

Встроенные стереодинамики, порты USB, HDMI и аудиовыход, а также Bluetooth позволяют подключать разные источники. Для стриминга есть Wi-Fi 6, а для игр — низкая задержка.

Автор и редактор, который превращает информацию в точные и живые тексты. Подписывайтесь на The GEEK в Телеграм.
Обзор Lonzuer Dream: колонка с дизайном под винтаж и характером

