DJI показала свой первый робот-пылесос Romo с прозрачным корпусом

Компания DJI, известная своими дронами, неожиданно вышла на рынок умной уборки, представив робот-пылесос Romo. Согласно пресс-релизу, на разработку ушло четыре года и результат получился эффектным. У устройства прозрачный корпус, сквозь который видны все механизмы, а также необычная станция самоочистки в таком же стиле.

Характеристики и навигация

Romo оснащён двумя роликовыми и двумя боковыми щётками, ёмкостью для воды 164 мл и пылесборником на 260 мл. Мощность всасывания достигает 25 000 Па — один из лучших показателей в классе.

Навигация построена на базе лидара и камеры с ИИ. DJI утверждает, что робот умеет распознавать мелкие объекты толщиной от 2 мм — будь то провода, ножки мебели или даже экскременты животных. Работает как при свете, так и в полной темноте.

Модели и станции

Romo выпускается в трёх вариантах:

Romo P — прозрачный корпус у пылесоса и станции

У всех станций: 4 л для чистой воды, 3 л для грязной и 2,4 л для мусора. Версия Romo P поддерживает автоматическую подачу и слив воды.

Цены в Китае:

Romo P: 6799 юаней (~75 тыс. руб.)

Romo P с автосливом/заправкой: 7399 юаней (~81 тыс. руб.)

Romo A: 5399 юаней (~59,5 тыс. руб.)

Romo S: 4699 юаней (~51 тыс. руб.)

Продажи уже начались в Китае. Глобальный запуск ожидается позже в 2025 году.