DJI показала свой первый робот-пылесос Romo с прозрачным корпусом

Компания DJI, известная своими дронами, неожиданно вышла на рынок умной уборки, представив робот-пылесос Romo. Согласно пресс-релизу, на разработку ушло четыре года и результат получился эффектным. У устройства прозрачный корпус, сквозь который видны все механизмы, а также необычная станция самоочистки в таком же стиле.
Характеристики и навигация
Romo оснащён двумя роликовыми и двумя боковыми щётками, ёмкостью для воды 164 мл и пылесборником на 260 мл. Мощность всасывания достигает 25 000 Па — один из лучших показателей в классе.
Навигация построена на базе лидара и камеры с ИИ. DJI утверждает, что робот умеет распознавать мелкие объекты толщиной от 2 мм — будь то провода, ножки мебели или даже экскременты животных. Работает как при свете, так и в полной темноте.
Модели и станции
Romo выпускается в трёх вариантах:
- Romo P — прозрачный корпус у пылесоса и станции
- Romo A — прозрачный только пылесос
- Romo S — полностью закрытый пластиковый дизайн
У всех станций: 4 л для чистой воды, 3 л для грязной и 2,4 л для мусора. Версия Romo P поддерживает автоматическую подачу и слив воды.
Цены в Китае:
- Romo P: 6799 юаней (~75 тыс. руб.)
- Romo P с автосливом/заправкой: 7399 юаней (~81 тыс. руб.)
- Romo A: 5399 юаней (~59,5 тыс. руб.)
- Romo S: 4699 юаней (~51 тыс. руб.)
Продажи уже начались в Китае. Глобальный запуск ожидается позже в 2025 году.
