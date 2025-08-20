Обзор Dreame H12 FlexReach: ультимативный пылесос для сухой и влажной уборки

Пыль, капли на полу, шерсть, пролитый сок — все это часть повседневной рутины. Долгое время у меня был самый простой пылесос без лишних «наворотов» и продвинутых функций. Но в какой-то момент я задумался: а может, пора доверить всю уборку одному устройству?

Мое внимание привлекла новинка — беспроводной моющий пылесос для влажной и сухой уборки Dreame H12 FlexReach. Я пользовался устройством несколько недель и готов рассказать, как он справляется с реальными задачами, что удобно, а что вызывает вопросы.

Характеристики Dreame H12 FlexReach

Модель: Dreame H12 FlexReach

Тип уборки: сухая/влажная

Мощность: 400 Вт

Мощность всасывания: 18 000 Па

Резервуар для чистой воды: 780 мл

Резервуар для отходов: 700 мл

Батарея: 6х4000 мАч, 50 минуты автономной работы

Время зарядки: 4 часа

Режимы работы: автоматический, режим всасывания, турбо, тихий

Вес: 5.1 кг

Цена на момент обзора: 39 990 ₽

Комплектация с запасом

Когда распаковываешь Dreame H12 FlexReach, понимаешь, что перед тобой не обычный пылесос, а продуманное устройство. Он поставляется в черной коробке, на двух клапанах которой нас встречает краткая инструкция по запуску.

В комплект поставки входят:

Основной корпус и ручка;

Док-станция для зарядки;

Щетка для чистки.

Строгий, умный, гибкий

Внешне H12 FlexReach выглядит строго — черный цвет, плавные формы, минимум лишних деталей. Сам корпус не маркий, на нем практически не остаются отпечатки пальцев.

Вертикальный моющий пылесос состоит из нескольких элементов:

Основного корпуса с баком для отработанной воды объемом 700 мл;

Встроенной роликовой щеткой с баком для чистой воды на 780 мл;

Ручкой с тремя механическими кнопками.

Хочется поподробнее остановиться именно на роликовой щетке, скорость вращения которой составляет 480 оборотов в минуту. Ее главной фишкой стал встроенный в конструкцию специальный эластичный скребок TangleCutT с гребенкой, который срезает намотавшиеся волосы. Больше не нужно вытаскивать их вручную — удобно и экономит нервы.

Ключевой особенностью данной модели стала возможность раскладывания на 180°. Она позволяет корпусу «заезжать» под мебель высотой от 14 сантиметров, а щетке — 9,6 сантиметров. При этом пылесос не царапается, так как сзади корпуса есть всенаправленное колесо.

Кроме того, на обратной стороне пылесоса расположилась кнопка голосовых подсказок. Одним нажатием можно их активировать или отрегулировать громкость. По умолчанию стоит русский язык, для смены необходимо зажать кнопку на 3 секунды.

Съемные баки для воды отсоединяются от корпуса буквально одним щелчком. Уровень воды видно сразу, не нужно открывать крышки и заглядывать внутрь.

Управление пылесосом осуществляется с ручки, на которой три кнопки:

Кнопка питания;

Переключатель режимов;

Кнопка самоочистки.

Для наглядности предусмотрен круглый дисплей, на котором показывается текущий режим работы, заряд батареи, сообщения об ошибках, показатель концентрации пыли и прогресс выполнения самоочистки/сушки.

Весит пылесос чуть больше 5 килограмм, и сначала кажется, что это много. Но при уборке это почти не ощущается — баланс у него хороший, устройство буквально ведет за собой.

Заряжается H12 FlexReach на базе, которая подключается к розетке. Вся конструкция выглядит аккуратно, много места не занимает и не портит интерьер. При необходимости можно даже встроить в шкаф.

Простая сборка с одним нюансом и четыре режима

«Из коробки» H12 FlexReach почти готов к работе, единственное необходимо вставить ручку — все легко и интуитивно понятно. А вот снять ее обратно, если вдруг захотите, например, увезти пылесос на дачу или убрать на хранение, — уже не так просто.

На корпусе есть маленькое отверстие, куда нужно вставить что-то острое (я использовал обычную отвертку). Не самый удобный способ. Было бы здорово, если бы производитель придумал более простой способ отсоединения.

Дальше все интуитивно. Наливаете воду и чистящее средство в бак. Все, пылесос готов к уборке! Он запускается только при наклоне: случайно включить не получится, нужно наступить на щетку, наклонить корпус и нажать на кнопку включения на ручке.

В Dreame H12 FlexReach предусмотрено четыре режима работы:

Режим Турбо — устройство будет всасывать стойкие пятка на полу;

Умный режим — интеллектуальная система устройства регулирует мощность всасывания в соответствии со степенью загрязнения пола;

Бесшумный режим — устройство будет поддерживать среднюю мощность всасывания и низкий уровень шума;

Режим всасывания — устройство будет всасывать только воду, роликовая щетка не будет смачиваться, и вода из бака для чистой воды не будет поступать.

Я чаще всего использовал Умный режим. Он реально подстраивается под ситуацию: заметил прилипшее пятно — усилил обороты, просто пыль — работает тише и экономнее. Например, засохшие пятна сока или грязь от обуви у входа убираются максимум с двух проходов.

Реальный опыт использования

Проведя с H12 FlexReach более двух недель могу сказать — пылесос точно создан для повседневной жизни. Его «сердцем» стал двигатель на 400 Вт, который выдает мощность всасывания 18 000 Па. Ее «с головой» для обычной квартиры. Но обо всем по порядку.

Отличное испытание для любого пылесоса — убирать квартиру в строящемся микрорайоне. Пыль буквально постоянный гость. Ее дополняют длинные волосы, песок в прихожей, мелкий мусор и капли жира в зоне рядом с кухней.

При таких вводных Умный режим H12 FlexReach показал себя хорошо. Он с легкостью собрал пыль, увеличил мощность и оттер жирные капли. За счет влажной уборки результат заметно лучше. Щетка плотно прилегает к полу и не оставляет грязь вдоль краев, а ее форма позволяет убирать прямо у плинтусов и в углах.

Турбо использовал редко — в моей квартире просто нет таких загрязнений, где бы Умный режим не справился. Бесшумный на самом деле почти не отличается от умной уборки на средней мощности: шум если и меньше, то незначительно.

А вот режим всасывания пригодился, когда случайно пролил кофе. Проехался пару раз — и все чисто. Ни липкости, ни запаха, ни разводов.

Пылесос отлично справляется с паркетом, плиткой, ламинатом и коврами с невысоким ворсом. Благодаря возможности раскладывания на 180° он хорошо «заходит» под мебель. Мой старый пылесос также сгибался на 180°, однако в таком положении не засасывал мусор. У H12 FlexReach такой проблемы нет.

Что касается автономности, то внутри установлены шесть ячеек по 4 000 мАч. Производитель заверяет, что этого достаточно, чтобы непрерывно работать в режиме мытья пола в течение 50 минут и убрать влажные и сухие загрязнения на площади до 300 квадратных метров.

У меня после 15-минутной уборки 35 «квадратов» в Умном режиме оставалось примерно 60-65% емкости аккумулятора. То есть можно спокойно убраться дважды без подзарядки. Однако все зависит от используемых режимов и стойкости загрязнений.

Полная зарядка занимает около 4 часов, так что проще всего поставить пылесос на базу после уборки и забыть — к следующему разу он снова будет готов.

После уборки все довольно просто

Вытаскиваете бак с грязной водой, сливаете содержимое, промываете;

Запускаете самоочистку горячей водой с температурой 90°С , при условии, что пылесос стоит на базе и заряжен минимум на 20%;

После промывки пылесос сам переходит в сушку для предотвращения появления неприятных запахов и размножения бактерий.

После нескольких уборок рекомендую проводить очистку модуля щетки. Чтобы снять щетку, нужно отодвинуть магнитный держатель, потянуть за ручку и выдвинуть. Ее можно помыть под водой и высушить. А чтобы протереть всасывающее отверстие, необходимо снять бак для чистой воды и пластиковые элементы, повернув фиксирующие кнопки с помощью монеты.

Что по итогу?

Dreame H12 FlexReach — мощный, но понятный помощник в уборке. Без лишних функций, навороченных приложений и лишней суеты: включил, убрал, ополоснул и снова на базу. Все остальное он возьмет на себя.

Да, не без мелочей вроде неудобного демонтажа ручки или несъемного модуля щетки, но в остальном — это действительно удобное и понятное устройство, которое легко вписывается в повседневный ритм.