Обзор Gorenje WPNEI94A1SWIFI/C: тихая сила, пар и умные сценарии 

Для поддержания порядка в доме одной уборкой не обойтись. Стирка белья — занятие, которое занимает время и требует внимания. Чтобы упростить этот процесс и сэкономить силы, многие выбирают современные стиральные машины с расширенными функциями.

Одной из таких является стиральная машина Gorenje WPNEI94A1SWIFI/C. Она предлагает до 9 килограммов загрузки белья, быстрые и паровые программы, а также умные функции для управления со смартфона.

Характеристики Gorenje WPNEI94A1SWIFI/C

Модель: Gorenje WPNEI94A1SWIFI/C

Габариты: 600×850×545 мм, 65.5 кг

Конструкция: отдельностоящая

Мотор: Inverter PowerDrive

Загрузка: 9 кг (объем барабана 54 л)

Скорость отжима: 1400 об/мин

Расход воды за цикл: 54 л

Количество программ: 15

Уровень шума во время отжима: 74 дБ

Класс энергопотребления: A+++

Дополнительно: Wi-Fi, цифровой дисплей, ConnectLife, ChildLock, AddClothes, SoftSound, StableTech, плоская дверца, DrumClean

Встречают по одежке

Стиральная машина Gorenje WPNEI94A1SWIFI/C сразу производит впечатление продуманной и аккуратной техники. Классический белый корпус выглядит строго и универсально, а затемненная дверца добавляет современного акцента. Машина не «кричит» своим присутствием, а спокойно вписывается в интерьер ванной комнаты. Нет ощущения громоздкого прибора, который забирает на себя все внимание.

В верхней части лицевой стороны стиральной машины расположилась панель управления, выполненная в минималистичном стиле: селектор программ в центре, читаемый дисплей, а также кнопки включения и запуск/пауза по бокам. Слева — лоток для стирального порошка и кондиционера.

По сборке вопросов нет: панели подогнаны четко, ничего не скрипит и не болтается. Когда открываешь или закрываешь дверцу, чувствуется, что она сделана добротно. Никаких перекосов, ход плавный. Здесь важно отметить, что стиральная машина Gorenje разработана и произведена в Европе, и это отражается в качестве деталей и точности подгонки. Видно, что к мелочам отнеслись ответственно.

Что касается габаритов, то модель вполне стандартная: 600×850×545 мм при весе около 65,5 кг. В обычную ванную комнату или на кухню встанет без проблем, но если пространство ограничено, глубину стоит учитывать.

Отдельно отмечу систему StableTech с ребрами жесткости на боковых стенках корпуса. Она делает машину устойчивой. Во время стирки и отжима машина не вибрирует, не «прыгает» по полу и не «уезжает» со своего места.

Дверца стиральной машины открывается почти на 180 градусов, проем для загрузки белья достаточно большой. Благодаря этому не приходится «вталкивать» крупные вещи в барабан. Куртки, одеяла и даже подушки загружаются без проблем.

Особого внимания заслуживает барабан, который вмещает 9 килограмм белья. Его волновая перфорация в сочетании с особой волнообразной формой 3D-ребер смягчает волокна. Такая конструкция очень бережно относится к ткани и сводит к минимуму образование складок.

Простота и интуитивность

Первое, что ощущаешь при знакомстве с WPNEI94A1SWIFI/C — простота в управлении. Чтобы запустить стирку, нужно выполнить буквально три шага: включить, выбрать программу и нажать «старт». Если хочется подкорректировать температуру или обороты отжима, сенсорная панель на экране позволяет это сделать без лишних усилий. Каждый выбор сопровождается приятным звуком.

Случалось ли вам, уже запустив стирку, обнаружить, что носок или футболка остались лежать рядом с машиной? Gorenje предусмотрела это. Благодаря функции AddClothes (StopAddGo) можно в самом начале поставить цикл на паузу и доложить забытую вещь. Эта маленькая деталь выручала меня не раз, и, честно говоря, удивительно, что далеко не все современные модели имеют такую полезную опцию.

Перейдем непосредственно к стирке. У машины 15 программ, и каждая из них действительно отличается. Не буду описывать каждую, а лучше расскажу о тех, которые использую чаще всего:

«Интенсивная 59’/32’» — для меня это «рабочий режим на постоянке». Частенько бывает, что вечером вспоминаешь, что завтра нужна толстовка или джинсы, а они в корзине с грязным бельем. Загружаю, выбираю эту программу, и через час можно доставать уже чистую вещь. Для тех, кто ценит каждую минуту, есть функция FastWashing , которая сокращает время стирки. Например, 59-минутный цикл превращается в 32-минутный.

— для меня это «рабочий режим на постоянке». Частенько бывает, что вечером вспоминаешь, что завтра нужна толстовка или джинсы, а они в корзине с грязным бельем. Загружаю, выбираю эту программу, и через час можно доставать уже чистую вещь. Для тех, кто ценит каждую минуту, есть функция , которая сокращает время стирки. Например, 59-минутный цикл превращается в 32-минутный. «Быстрая 20’» — идеально подходит для того, чтобы просто освежить вещь. Например, футболку, которая долго лежала в шкафу, или новое нижнее белье. Удобно и для семей с детьми: если ребенок немного запачкал шорты, нет смысла запускать полноценный цикл стирки.

— идеально подходит для того, чтобы просто освежить вещь. Например, футболку, которая долго лежала в шкафу, или новое нижнее белье. Удобно и для семей с детьми: если ребенок немного запачкал шорты, нет смысла запускать полноценный цикл стирки. «Пуховые вещи» — теперь нет необходимости нести пуховики и подушки в химчистку. Эта программа отлично справляется с задачей: вещи выходят чистыми, без запаха, а наполнитель не сбивается в комки. Она экономит не только мое время, но и деньги.

— теперь нет необходимости нести пуховики и подушки в химчистку. Эта программа отлично справляется с задачей: вещи выходят чистыми, без запаха, а наполнитель не сбивается в комки. Она экономит не только мое время, но и деньги. «Питомцы» — думаю, для тех, у кого есть животные, объяснять полезность этой программы не нужно. Шерсть буквально везде, особенно на пледах и покрывалах. Программа сначала делает предварительную стирку, а потом увеличивает количество полосканий. Результат впечатляет — вещи заметно чище, а шерсти почти не остается.

Мощь пара в каждой стирке

Главный козырь WPNEI94A1SWIFI/C — продуманная работа с паром, которая решает сразу несколько проблем:

«Экстрагигиена» — с помощью пара и высокой температуры эта программа удаляет до 99,9% бактерий и грибков. Идеально для детской одежды, постельного белья или спортивной формы. Одежда становится идеально чистой, а сама машина дольше остается свежей.

— с помощью пара и высокой температуры эта программа удаляет до 99,9% бактерий и грибков. Идеально для детской одежды, постельного белья или спортивной формы. Одежда становится идеально чистой, а сама машина дольше остается свежей. Обработка паром SteamTech — в конце цикла эта функция помогает разгладить складки, устранить запахи и уничтожить бактерии. Вещи становятся мягче и не приходится тратить много времени на глажку.

— в конце цикла эта функция помогает разгладить складки, устранить запахи и уничтожить бактерии. Вещи становятся мягче и не приходится тратить много времени на глажку. «Рубашки с паром» — это один из моих любимых режимов. Рубашки не выходят из машины в виде «гармошки», как после обычной стирки. Они мнутся заметно меньше, что делает глажку быстрой и легкой, что значительно экономит время.

Итог простой: пар решает три задачи — повышает гигиену, сокращает глажку и экономит время.

Когда мелочи решают

Один из главных моментов, который меня удивил в этой модели — это подход к стирке. Система Aqua JetWash подает мощную струю воды прямо на белье, что позволяет моющему средству растворяться гораздо быстрее и эффективнее. Это особенно заметно, когда нужно отстирать въевшиеся пятна.

За гигиену самой машины отвечает DrumClean. Программа запускает цикл самоочистки, который удаляет бактерии и неприятные запахи, часто возникающие из-за стирки на низких температурах. Так белье всегда будет свежим.

Для тех, у кого есть дети, предусмотрена блокировка ChildLock. Дверца во время стирки заблокирована, а панель управления можно заблокировать, чтобы любопытные малыши не смогли изменить настройки.

Двигатель PowerDrive работает очень плавно, без рывков. Благодаря этому, даже деликатные ткани, например, из шелка, стираются бережно. Отжим до 1400 оборотов в минуту проходит без лишнего шума и вибраций. Вещи после него почти сухие, а сама машина при этом стоит как вкопанная.

Сенсоры внутри машины автоматически определяют, сколько белья вы загрузили, и подают ровно столько воды, сколько нужно. Это не только экономит ресурсы, но и гарантирует качество стирки. Если у кого-то в семье чувствительная кожа, можно вручную добавить воды для дополнительного полоскания.

Что касается шума, то машина работает очень тихо. Уровень шума при стирке составляет всего 53 дБ, а при отжиме — 74 дБ.

Умные функции и ConnectLife

Сначала я думал, что подключение стиральной машины к Wi-Fi — маркетинговая уловка, но на практике это оказалось действительно полезно. Приложение ConnectLife позволяет управлять машиной прямо со смартфона.

Запускаю стирку, ставлю ее на паузу и также могу узнать, сколько времени осталось до конца цикла. Больше не нужно бегать к машинке, уведомления приходят на смартфон.

ConnectLife не просто управляет стиркой, но и помогает. Если что-то идет не так — например, я забыл положить моющее средство или произошел сбой — на экране смартфона появляется уведомление.

Если у вас есть сушильная машина Gorenje, то функция DrySync — самая настоящая находка. Машины обмениваются информацией, и сушка автоматически выбирает подходящий режим. Никаких лишних настроек — все происходит само собой.

Еще одна крутая фишка в приложении — помощник по стирке. Выбираешь тип ткани и степень загрязнения, а он предлагает идеальную программу. Одним нажатием можно отправить эти настройки прямо на машину.

И, что самое приятное, уведомления доступны для всех членов семьи. Теперь не бывает такого, что кто-то забыл вытащить белье.

Энергоэффективность

Когда я выбирал стиральную машину, для меня было важно, чтобы она была экономичной. Gorenje WPNEI94A1SWIFI/C имеет высокий класс энергопотребления — А+++. Это означает, что она потребляет гораздо меньше электричества.

Например, стандартная стирка хлопка при 60 градусах расходует около 0.9 кВт·ч и 54 литра воды. В год это выходит примерно 185 кВт·ч и 10 300 литров, что очень выгодно.

Двигатель с инверторной технологией и датчики уровня воды помогают машине не расходовать лишнее. А еще я заметил, что функция обработки паром SteamTech часто заменяет кондиционер для белья.

Итог

Gorenje WPNEI94A1SWIFI/C — это больше, чем просто стиральная машина. Она сочетает в себе надежность, простой, но современный дизайн и передовые технологии, которые действительно упрощают жизнь. От интуитивного управления и умных функций до бережного ухода за вещами с помощью пара — каждая деталь здесь продумана.

Эта модель идеально подходит для тех, кто ценит свое время и стремится к комфорту без лишних усилий. Она справится с любыми задачами, от ежедневной стирки до ухода за деликатными вещами, и станет надежным помощником в вашем доме.

