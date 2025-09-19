Samsung начнет показывать рекламу на некоторых премиальных «умных» холодильниках | The GEEK
Samsung начнет показывать рекламу на некоторых премиальных «умных» холодильниках

Владельцы заплатили за технику от $1800 до $3500 и будут довольствоваться рекламными баннерами на экранах.

Samsung подтвердила, что в США на некоторых моделях «умных» холодильников серии Family Hub начнет показываться реклама. Это часть пилотного проекта, который в будущем может распространиться и на другие устройства с экранами. Об этом сообщает издание Ars Technica.

Представители компании пояснили, что пользователи смогут удалять неинтересные им баннеры — после этого они больше не будут появляться. Однако Samsung не уточнила, какие именно модели участвуют в тесте и как компания планирует реагировать на возможное недовольство владельцев дорогой техники.

Сейчас в США продается девять моделей Family Hub стоимостью от $1800 до $3500. Они оснащены большими экранами (21,5 или 32 дюйма), на которых можно просматривать фото и видео, оставлять заметки, проверять погоду или пользоваться браузером.

Примечательно, что еще в апреле 2025 года компания заявляла, что не планирует показывать рекламу на экранах «умных» холодильников.

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
