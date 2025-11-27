Dreame выпустила аэрогриль Tasti DZ30 с двумя чашами и интеллектуальными функциями | The GEEK
Dreame выпустила аэрогриль Tasti DZ30 с двумя чашами и интеллектуальными функциями

Новинка уже доступна в российских магазинах.
Редакция The GEEK сегодня в 14:57

Компания Dreame выпустила новый аэрогриль Tasti DZ30, который получил поддержку технологии 360° Dual-Source Cyclonic Heat. Она позволяет равномерно обдувать блюда горячим воздухом сверху и снизу, благодаря чему блюда получаются с хрустящей корочкой и сочными внутри.

Dreame Tasti DZ30 оснащен двумя независимыми чашами объемом по 5,5 литров. Это позволяет одновременно готовить два разных блюда — например, мясо и гарнир. Каждая чаша регулируется отдельно: можно выставлять разную температуру и время готовки.

Аэрогриль работает в диапазоне от 35°C до 240°C, а мощность 3000 Вт позволяет быстро обжаривать и запекать продукты.

Tasti DZ30 получил восемь встроенных интеллектуальных программ:

  • Четыре основных режима: аэрофритюр, разогрев, тосты, выпечка;
  • Четыре фирменных настройки: целая курица, рыба, картофель фри, фруктовые чипсы.

Аэрогриль Dreame Tasti DZ30 поступил в продажу в России по цене 20 990 рублей.

