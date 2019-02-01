Xbox One X и Xbox One S без дисковода сняли с производства
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Новости

Xbox One X и Xbox One S без дисковода сняли с производства

Совсем недавно по сети ходил слух о снятии Xbox One с производственного конвейера. К сожалению или к радости, но информация подтвердилась. Сегодня Microsoft выпустила официальное тому подтверждение.

Однако с производства снимут Xbox One X и Xbox One S без дисковода, а обычная модель Xbox One S останется в производстве и будет поступать на склады магазинов.

  • Xbox One X

К новому году Microsoft выпустит консоль нового поколения Xbox Series X, главного конкурента PlayStation 5. От консоли ожидают обновлённую графику, обратную совместимость и доступную стоимость.

Подпишитесь на The GEEK в Вконтакте
-

Комментарии

Подписаться
Уведомление о
0 Комментарий
Inline Feedbacks
View all comments

Сейчас на главной

Xbox One X и Xbox One S без дисковода сняли с производства

Vivo представила для России смартфон X50 Pro с 60-кратным зумом

Инсайдер озвучил дату релиза Snapdragon 875

KFC будет печатать наггетсы на 3D-принтере

Samsung Galaxy S20 Lite может быть топовым решением за свои деньги

Realme 125W UltraDart Fast Charging зарядит аккумулятор на треть за 3 минуты

Хакеры взломали Twitter и публиковали посты от известных лиц

Apple выпустила iOS 13.6

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить