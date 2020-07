Xbox One X и Xbox One S без дисковода сняли с производства

Совсем недавно по сети ходил слух о снятии Xbox One с производственного конвейера. К сожалению или к радости, но информация подтвердилась. Сегодня Microsoft выпустила официальное тому подтверждение.

Однако с производства снимут Xbox One X и Xbox One S без дисковода, а обычная модель Xbox One S останется в производстве и будет поступать на склады магазинов.

К новому году Microsoft выпустит консоль нового поколения Xbox Series X, главного конкурента PlayStation 5. От консоли ожидают обновлённую графику, обратную совместимость и доступную стоимость.