Роботы-пылесосы Dreame F20, F21 и F21 Plus с силой всасывания 20 000 Па вышли в России

Dreame представила в России новые роботы-пылесосы F20, F21 и F21 Plus. Главной особенностью линейки стала флагманская мощность всасывания до 20 000 Па, которая редко встречается в доступных устройствах.

Dreame F21 Plus ориентирован на автономность и минимальное обслуживание. В то время как F20 и F21 обеспечивают аналогичную эффективность уборки, но требуют большего участия пользователя.

Роботы-пылесосы поддерживают комбинированную сухую и влажную уборку, а для уборки вдоль стен и в углах используется оптимизированная боковая щетка. Для предотвращения наматывания волос реализована двойная анти-спутывающая система.

F20, F21 и F21 Plus оснащены аккумуляторами на 3200 мАч, которые обеспечивает до 150 минут работы в режиме тихой комбинированной уборки.

Особенность F21 Plus — система автоматической очистки пылесборника. Робот комплектуется станцией с мешком на 4 литра. После завершения уборки содержимое пылесборника автоматически выгружается в мешок станции. Модели F20 и F21 предполагают ручную очистку пылесборника.

Цены в России следующие: