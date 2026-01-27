В мире стритстайла и люкса покупка всегда сопровождается эмоциями: азарт релиза, охота за редкой моделью, высокая цена — и вопрос в момент оплаты, от которого сжимается сердце: а это точно оригинал?

Можно разбираться в релизах, знать все отличия и находить «маркеры» подделок — и всё равно сомневаться. Источник тревоги чаще всего не в швах или логотипе, а в самой цепочке сделки. Непрозрачные маршруты товара, посредники, убедительная история продавца, даже на первый взгляд легитимные документы — всё это может быть частью тщательно выстроенной схемы.

Сегодня покупатели всё чаще говорят прямо:

«Я не хочу становиться экспертом — я хочу покупать с уверенностью».

Модель «проверка до отправки» обеспечивает полную проверку товара до передачи покупателю. Проверка перестаёт быть личным навыком пользователя и становится частью платформенной инфраструктуры — прозрачной, отслеживаемой и встроенной во все этапы работы с товаром.

Когда уверенность не должна зависеть от опыта

В традиционных сделках покупатель балансирует между доверием и подозрением: изучает фотографии, задаёт вопросы, сравнивает цены, читает отзывы — и всё равно полагается на интуицию.

Подход ДЭВУ (POIZON) иной: ключевое решение переносится с пользователя на платформу. Покупателю не нужно «учиться проверять» — система выявляет и отсеивает риски ещё до того, как товар окажется в руках.

Что происходит с товаром в ДЭВУ (POIZON): не этапы, а доказательства

В глобальном центре аутентификации ДЭВУ (POIZON) проверка подлинности — это выстроенный процесс с фиксацией каждого шага. Центр занимает площадь, сопоставимую с более чем 17 футбольными полями, и оснащён более чем 5 000 HD-камер. Это позволяет формировать полную «историю движения» товара внутри системы.

Процесс можно описать через четыре ключевых действия:

Идентификация товара

Каждому изделию присваивается уникальный код. Все последующие проверки, перемещения и решения привязываются к нему. Покупатель приобретает конкретный экземпляр с прослеживаемой историей. Контроль качества на входе

Проверка качества зависит от категории товара. Например, для обуви учитываются упаковка, материалы, элементы конструкции — всего более 70 пунктов и около 200 контрольных точек. Товары с критичными несоответствиями блокируются. При незначительных дефектах решение согласуется с покупателем. Документирование

На ключевых этапах товар фиксируется на фото: для одной пары обуви может быть сделано более 30 снимков. Это база для разрешения возможных споров на основании фактов, а не эмоций. Экспертная аутентификация

Система опирается на замкнутый контур: библиотеку эталонных образцов, лабораторные методы и профессиональных экспертов. Библиотека ДЭВУ (POIZON) охватывает более 3 000 брендов и 100 000 оригинальных образцов, которые постоянно обновляются. При необходимости применяются и неразрушающие методы тестирования, анализирующие внутреннюю структуру изделия.

Только после этих шагов товар упаковывается и отправляется покупателю.

Роль ИИ: скорость — да, решение — за экспертом

Современные подделки сложнее и быстрее эволюционируют. ДЭВУ (POIZON) использует ИИ для первичного анализа: платформа обучает алгоритмы на миллиардах изображений, обновляя базу примерно на 8 млн изображений в день.

ИИ ускоряет процессы и выявляет аномалии, но финальное решение остаётся за специалистами. Критические случаи требуют контекста и опыта — здесь работает связка «человек + технология».

Управление рисками на уровне платформы

Модель «проверка до отправки» — это не только сервис для покупателя, но и инструмент регулирования рынка. Подделки блокируются и не допускаются к обороту. Нарушителям грозят санкции: ограничения аккаунтов, финансовая ответственность, расследования цепочек поставок. Цель — повысить стоимость и сложность мошенничества.

Совместные стандарты доверия: партнёрство с SOEX

Для России ДЭВУ (POIZON) объявила о партнёрстве с SOEX (Союзэкспертиза, ТПП РФ). Соглашение подписано 24 декабря 2025 года.

Стороны совместно развивают стандарты аутентификации с учётом локальных реалий и формируют устойчивые потребительские привычки, основанные на доверии к оригинальной продукции.

Покупка без необходимости быть экспертом

Мода и стиль не должны превращаться в курс самообороны. Модель «проверка до отправки» снимает с покупателя необходимость разбираться в нюансах проверки, предлагая прозрачную, фиксированную и профессионально подтверждённую систему.

ДЭВУ (POIZON) также предоставляет до пяти онлайн-проверок подлинности в месяц, усиливая уверенность пользователей.

В итоге покупатель выбирает не просто товар, а уверенность в его подлинности — ещё до момента доставки.

Чтобы снизить риски и покупать оригинальные вещи без сомнений, можно скачать приложение ДЭВУ (POIZON) и воспользоваться встроенной системой аутентификации.

