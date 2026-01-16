Опубликован график распродаж Steam на 2026 год

Valve опубликовала календарь распродаж и специальных событий в Steam на 2026 год. Одним из ключевых событий станет весенняя распродажа, которая пройдет с 19 по 26 марта. В течение года пользователей также ждут летняя, осенняя и зимняя распродажи, а также многочисленные фестивали.

Расписание распродаж Steam на 2026 год

Январь

Фестиваль детективов: 12–19 января;

Фестиваль настольных игр: 26 января – 2 февраля.

Февраль

Фестиваль печатания: 5–9 февраля;

Фестиваль сражений между игроками: 9–16 февраля;

Фестиваль игр про лошадей: 19–23 февраля;

Февральский фестиваль «Играм быть» 2026: 23 февраля – 2 марта.

Март

Фестиваль башенной защиты: 9–16 марта;

Весенняя распродажа Steam 2026: 19–26 марта;

Фестиваль дома и интерьера: 30 марта – 6 апреля.

Апрель

Фестиваль поиска предметов: 9–13 апреля;

Фестиваль Средневековья: 20–27 апреля.

Май

Фестиваль построения колод: 4–11 мая;

Фестиваль морей и океанов: 18–25 мая.

Июнь

Фестиваль пуль: 8–15 июня;

Июньский фестиваль «Играм быть» 2026: 15–22 июня;

Летняя распродажа Steam 2026: 25 июня – 9 июля.

Июль

Фестиваль социальной дедукции: 13–16 июля;

Фестиваль поездов: 20–27 июля.

Август

Фестиваль киберпанка: 3–10 августа;

Фестиваль кеглей и колышков: 17–20 августа;

Фестиваль PvE-выживания и крафтинга: 31 августа – 7 сентября.

Сентябрь

Фестиваль программирования: 10–14 сентября;

Фестиваль групповых ролевых игр: 14–21 сентября.

Октябрь

Осенняя распродажа Steam 2026: 1–8 октября;

Кулинарный фестиваль: 12–19 октября;

Октябрьский фестиваль «Играм быть» 2026: 19–26 октября;

Страхи в Steam 5 (Хэллоуин): 26 октября – 2 ноября.

Ноябрь

Фестиваль ролевых автобаттлеров: 16–23 ноября.

Декабрь