Опубликован график распродаж Steam на 2026 год

Valve представила расписание всех распродаж и фестивалей, которые ждут пользователей в этом году.
Редакция The GEEK сегодня в 20:58

Valve опубликовала календарь распродаж и специальных событий в Steam на 2026 год. Одним из ключевых событий станет весенняя распродажа, которая пройдет с 19 по 26 марта. В течение года пользователей также ждут летняя, осенняя и зимняя распродажи, а также многочисленные фестивали.

Расписание распродаж Steam на 2026 год

Январь

  • Фестиваль детективов: 12–19 января;
  • Фестиваль настольных игр: 26 января – 2 февраля.

Февраль

  • Фестиваль печатания: 5–9 февраля;
  • Фестиваль сражений между игроками: 9–16 февраля;
  • Фестиваль игр про лошадей: 19–23 февраля;
  • Февральский фестиваль «Играм быть» 2026: 23 февраля – 2 марта.

Март

  • Фестиваль башенной защиты: 9–16 марта;
  • Весенняя распродажа Steam 2026: 19–26 марта;
  • Фестиваль дома и интерьера: 30 марта – 6 апреля.

Апрель

  • Фестиваль поиска предметов: 9–13 апреля;
  • Фестиваль Средневековья: 20–27 апреля.

Май

  • Фестиваль построения колод: 4–11 мая;
  • Фестиваль морей и океанов: 18–25 мая.

Июнь

  • Фестиваль пуль: 8–15 июня;
  • Июньский фестиваль «Играм быть» 2026: 15–22 июня;
  • Летняя распродажа Steam 2026: 25 июня – 9 июля.

Июль

  • Фестиваль социальной дедукции: 13–16 июля;
  • Фестиваль поездов: 20–27 июля.

Август

  • Фестиваль киберпанка: 3–10 августа;
  • Фестиваль кеглей и колышков: 17–20 августа;
  • Фестиваль PvE-выживания и крафтинга: 31 августа – 7 сентября.

Сентябрь

  • Фестиваль программирования: 10–14 сентября;
  • Фестиваль групповых ролевых игр: 14–21 сентября.

Октябрь

  • Осенняя распродажа Steam 2026: 1–8 октября;
  • Кулинарный фестиваль: 12–19 октября;
  • Октябрьский фестиваль «Играм быть» 2026: 19–26 октября;
  • Страхи в Steam 5 (Хэллоуин): 26 октября – 2 ноября.

Ноябрь

  • Фестиваль ролевых автобаттлеров: 16–23 ноября.

Декабрь

  • Зимняя распродажа Steam: 17 декабря 2026 – 4 января 2027.
