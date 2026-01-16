Опубликован график распродаж Steam на 2026 год

Valve опубликовала календарь распродаж и специальных событий в Steam на 2026 год. Одним из ключевых событий станет весенняя распродажа, которая пройдет с 19 по 26 марта. В течение года пользователей также ждут летняя, осенняя и зимняя распродажи, а также многочисленные фестивали.
Расписание распродаж Steam на 2026 год
Январь
- Фестиваль детективов: 12–19 января;
- Фестиваль настольных игр: 26 января – 2 февраля.
Февраль
- Фестиваль печатания: 5–9 февраля;
- Фестиваль сражений между игроками: 9–16 февраля;
- Фестиваль игр про лошадей: 19–23 февраля;
- Февральский фестиваль «Играм быть» 2026: 23 февраля – 2 марта.
Март
- Фестиваль башенной защиты: 9–16 марта;
- Весенняя распродажа Steam 2026: 19–26 марта;
- Фестиваль дома и интерьера: 30 марта – 6 апреля.
Апрель
- Фестиваль поиска предметов: 9–13 апреля;
- Фестиваль Средневековья: 20–27 апреля.
Май
- Фестиваль построения колод: 4–11 мая;
- Фестиваль морей и океанов: 18–25 мая.
Июнь
- Фестиваль пуль: 8–15 июня;
- Июньский фестиваль «Играм быть» 2026: 15–22 июня;
- Летняя распродажа Steam 2026: 25 июня – 9 июля.
Июль
- Фестиваль социальной дедукции: 13–16 июля;
- Фестиваль поездов: 20–27 июля.
Август
- Фестиваль киберпанка: 3–10 августа;
- Фестиваль кеглей и колышков: 17–20 августа;
- Фестиваль PvE-выживания и крафтинга: 31 августа – 7 сентября.
Сентябрь
- Фестиваль программирования: 10–14 сентября;
- Фестиваль групповых ролевых игр: 14–21 сентября.
Октябрь
- Осенняя распродажа Steam 2026: 1–8 октября;
- Кулинарный фестиваль: 12–19 октября;
- Октябрьский фестиваль «Играм быть» 2026: 19–26 октября;
- Страхи в Steam 5 (Хэллоуин): 26 октября – 2 ноября.
Ноябрь
- Фестиваль ролевых автобаттлеров: 16–23 ноября.
Декабрь
- Зимняя распродажа Steam: 17 декабря 2026 – 4 января 2027.
