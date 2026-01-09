Названа вероятная дата выхода Marvel’s Wolverine | The GEEK
close
ИгрыНовости

Названа вероятная дата выхода Marvel’s Wolverine

Джейсон Шрайер уточнил релизное окно игры.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 13:13

Игра Marvel’s Wolverine от студии Insomniac Games может выйти в сентябре или октябре 2026 года. Об этом рассказал журналист Bloomberg Джейсон Шрайер в подкасте Button Mash.

По его словам, релиз в ноябре практически исключён из-за выхода GTA 6, который способен затмить любые другие крупные игровые премьеры. В связи с этим Marvel’s Wolverine будет избегать конкуренции с проектом Rockstar и выйдет раньше.

Читайте также

Выход GTA 6 могут перенести на 2027 год

Напомним, на презентации Sony State of Play, в ночь с 24 на 25 сентября, Insomniac Games впервые показала геймплейный трейлер Marvel’s Wolverine. Тогда же разработчики официально подтвердили, что игра выйдет осенью 2026 года, не уточнив конкретную дату.

id·217412·20260109_1313
«Человек-паук 3» Сэма Рэйми выйдет в 4K UHD в нескольких коллекционных изданиях
Hot Toys представила детализированную фигурку Бэтмена из Batman: Arkham Origins
Выход GTA 6 могут перенести на 2027 год
Джокер Хита Леджера должен был появиться в игре Batman: The Dark Knight
Топ-20 лучших игр 2025 года для ПК по версии Metacritic
Hot Toys представила реалистичную фигурку Человека-паука Тоби Магуайра
Промокоды для RAID: Shadow Legends на январь 2026
Промокоды для Black Russia на январь 2026
Промокоды для Zenless Zone Zero (ZZZ) на январь 2026
PS Plus в январе: NFS, Микки Маус и подземные приключения
Названы самые продаваемые игры в России в 2025 году
Disco Elysium бесплатно раздают в EGS
Новый набор LEGO воссоздал финальную битву в «Человеке-пауке 3» с Тоби Магуайром

Комментарии в Телеграм

Тренд

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Самый компактный MagSafe-повербанк? Обзор Baseus PicoGo AM31

    Обзоры

  2. Обзор OPPO A6 Pro: сутки в ледяной капсуле

    Обзоры

  3. Обзор Realme 15 5G: новый хит или очередной середняк?

    Обзоры

  4. Обзор Xiaomi 15T: неужели он действительно лучше многих флагманов?

    Обзоры

  5. Обзор Яндекс Станция 3: играет светом не хуже звука

    Обзоры

  6. Обзор вытяжки Gorenje WHI649X21P: что важно знать перед покупкой

    Обзоры
Смотреть все обзоры