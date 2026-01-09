Названа вероятная дата выхода Marvel’s Wolverine

Игра Marvel’s Wolverine от студии Insomniac Games может выйти в сентябре или октябре 2026 года. Об этом рассказал журналист Bloomberg Джейсон Шрайер в подкасте Button Mash.
По его словам, релиз в ноябре практически исключён из-за выхода GTA 6, который способен затмить любые другие крупные игровые премьеры. В связи с этим Marvel’s Wolverine будет избегать конкуренции с проектом Rockstar и выйдет раньше.
Напомним, на презентации Sony State of Play, в ночь с 24 на 25 сентября, Insomniac Games впервые показала геймплейный трейлер Marvel’s Wolverine. Тогда же разработчики официально подтвердили, что игра выйдет осенью 2026 года, не уточнив конкретную дату.
