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Marvel перенесла премьеры «Мстителей: Судный день» и «Секретные войны»

Студия хочет выделить достаточно времени и ресурсов для создания самых масштабных фильмов в истории.

Marvel Studios перенесла премьеры новых «Мстителей» на полгода, сообщает Deadline.

Новые даты премьер фильмов выглядят следующим образом:

  • «Мстители: Судный день» — 18 декабря 2026 года (ранее 1 мая 2026 года)
  • «Мстители: Секретные войны» — 17 декабря 2027 года (ранее 7 мая 2027 года)

По данным инсайдеров, причиной задержки стало желание студии вложить больше времени и ресурсов, чтобы создать одни из самых масштабных проектов и реализовать свое видение.

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Источник:
Deadline
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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