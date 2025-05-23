Marvel перенесла премьеры «Мстителей: Судный день» и «Секретные войны»

Marvel Studios перенесла премьеры новых «Мстителей» на полгода, сообщает Deadline.

Новые даты премьер фильмов выглядят следующим образом:

«Мстители: Судный день» — 18 декабря 2026 года (ранее 1 мая 2026 года)

«Мстители: Секретные войны» — 17 декабря 2027 года (ранее 7 мая 2027 года)

По данным инсайдеров, причиной задержки стало желание студии вложить больше времени и ресурсов, чтобы создать одни из самых масштабных проектов и реализовать свое видение.