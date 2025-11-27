Обзор Realme 15 5G: новый хит или очередной середняк?

Осенью на российском рынке вышла линейка Realme 15, и среди трёх новых моделей именно Realme 15 5G стал «золотой серединой». Смартфон получил яркий AMOLED-экран, ёмкую батарею, камеру Sony в роли основного модуля, защиту от воды и несколько любопытных функций. Разбираемся в обзоре, что из себя представляет новинка и каковы её сильные и слабые стороны.

Характеристики Realme 15 5G

Модель: Realme 15 5G (RMX5106)

Габариты: 163.34×75.88×7.66 мм, вес — 185 г

Дисплей: 6.77 дюймов, AMOLED, 2392×1080 пикселей, до 144 Гц, тач 240 Гц, ШИМ 3840 Гц, до 4500 нит, 1.07 млрд цветов

Процессор: MediaTek Dimensity 7300+ 5G

ОЗУ: 12 ГБ (LPDDR4X)

Память: 512 ГБ (UFS 3.1)

Камеры: основная — 50 Мп, Sony IMX882, 1/1.95”, f/1.8, ЭФР 26 мм, OIS сверхширокоугольная — 8 Мп, f/2.2, угол обзора 112 градусов, ЭФР 16 мм фронтальная — 50 Мп, f/2,4

Батарея: 7000 мАч, быстрая проводная зарядка 80 Вт SUPERVOOC

Безопасность: подэкранный сканер отпечатков пальцев, распознавание по лицу

Защита от воды и пыли: IP69

ОС: realme UI 6.0 (Android 15)

Связь и интерфейсы: 4G, 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, AGPS/GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, 2×nanoSIM,

Цена на момент обзора: от 31 999 ₽

Красивый и удобный

Первое, что бросается в глаза при виде Realme 15 5G — его сдержанный, спокойный, но в то же время стильный дизайн. У меня аппарат в расцветке «чёрный металл», но на рынке есть ещё «розовый шёлк».

Задняя крышка сделана из пластика, имеет текстуру и приятный перелив настоящего металла. В целом такое решение смотрится эффектно и дорого.

Боковые грани плоские и выполнены из матового пластика, не собирает отпечатки пальцев и жирные пятна. Весит смартфон около 185 граммов, что для модели с вместительной батареей очень достойно. В руке лежит комфортно и не скользит даже без чехла.

Помимо расцветки внимание в смартфоне привлекает блок камер, который включает в себя три «кольца». Площадка сама по себе прозрачная и почти не возвышается, а вот ободки объективов выступают ощутимо. Из-за этого смартфон на столе немного покачивается.

Вокруг правого модуля разместили одну из фишек смартфона — LED-кольцо Pulse Light. Подсветка оповещает об уведомлениях, звонках, будильнике и других функциях. Она может быть включена и постоянно, но расход батареи тогда увеличится.

Настроить фишку под себя можно в разделе «Настройки» → «Обои и стили» → «Pulse Light».

Кнопка питания и качелька громкости находятся на правой грани. Сверху — микрофон и ИК-порт, а снизу расположился лоток для двух nanoSIM-карт, ещё один микрофон, разъём USB-C и динамик.

Кроме того, корпус Realme 15 5G защищён от воды и пыли по стандарту IP69. Ему нестрашны вода и пыль, а отдельный подводный режим камеры позволяет спокойно снимать в бассейне, не переживая за смартфон.

Коротко о комплектации. Герой обзора приезжает в ярко-жёлтой коробке.

Что внутри:

Смартфон;

Адаптер питания 80 Вт;

Кабель USB-A на USB-C;

Силиконовый чехол;

Защитная плёнка (наклеена с завода);

Документация;

Скрепка для извлечения SIM-карты.

Яркий экран и 144 Гц

Почти всю переднюю панель смартфона занимает 6,77-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 2392×1080 пикселей. В целом цвета естественные, без ухода в холодный или кислотный тон.

Заявленная частота кадров достигает 144 Гц — звучит внушительно, но в реальности разницу с привычными 120 Гц уловить сложно. Зато отзывчивость и плавность интерфейса действительно радуют: всё листается мягко, а сенсор реагирует мгновенно.

По яркости дисплей тоже не подкачал. Производитель заявляет, что в HDR она достигает 4500 нит. В реальности яркости с головой хватает для использования смартфона под прямыми солнечными лучами, картинка в таком сценарии остаётся читаемой.

Сканер отпечатков встроен под экран, и за всё время использования он ни разу не подвёл — срабатывает быстро и стабильно. Функция Always On Display тоже на месте, но работает только несколько секунд, для последующей активации необходимо нажимать на экран.

В итоге дисплей Realme 15 5G оставляет очень приятное впечатление. Видно, что именно здесь экономить не стали — и пользоваться смартфоном из-за этого намного комфортнее.

Как снимают камеры?

Несмотря на наличие трёх «колодцев» камер, в Realme 15 5G установлено два модуля. Основной — 50-мегапиксельный сенсор Sony IMX882 с диафрагмой f/1.8, а дополнением служит широкоугольная камера на 8 Мп (f/2.2). Набор вроде бы простой, но в повседневных задачах ведёт себя вполне уверенно.

Главная камера приятно удивляет при хорошем освещении. Днём снимки получаются насыщенными и довольно детальными — видно, что алгоритмы стараются вытянуть максимум, хотя иногда кадры выглядят слишком «полированными».

С приближением всё неплохо. Цифровой зум хорошо справляется днём, но стоит солнцу уйти, картинка теряет чёткость. Появляется мягкость, шумы сглаживаются слишком агрессивно, и кадр начинает выглядеть неестественно. Хотя и с этим можно получить достойные фотографии.

Ширик скорее для разнообразия. Да, он помогает поместить в кадр больше пространства, но по краям заметно падение резкости, а динамический диапазон ограничен.

Видео смартфон пишет в 4K при 30 FPS. Для обычных прогулочных видео этого достаточно, к качеству вопросов нет.

Как с нагрузками?

Аппаратной основой Realme 15 5G стал свежий чип MediaTek Dimensity 7300+ 5G. На словах это просто очередной процессор среднего класса, но в быту он показывает себя очень уверенно.

Смартфон быстро запускает приложения, спокойно держит несколько программ в фоне и не раздражает задержками. Мессенджеры, браузер, музыка, соцсети — всё работает именно так, как и ожидаешь от современного устройства.

С играми ситуация тоже приятная. На средних настройках большинство популярных проектов идут плавно без просадок FPS. Call of Duty Mobile запускается практически на максималках и держит стабильные 60 FPS. Аналогичные результаты в PUBG Mobile. Радует, что корпус даже после долгих игровых сессий почти не нагревается.

По части софта смартфон работает на Android 15 с оболочкой realme UI 6.0. Интерфейс понятный и без перегруза. Единственный её недостаток — большое количество рекомендуемых приложений и навязчивые уведомления от предустановленного софта. Но если уделить немного времени, то можно всё это удалить.

Отдельно стоит рассказать про встроенные ИИ-функции. Например, AI Edit Genie позволяет редактировать фото голосом — можно просто произнести команду, и смартфон сам подправит кадр.

Как держит заряд?

Автономность — сильная сторона Realme 15 5G. Несмотря на относительно тонкий корпус, в него установлена огромная батарея на 7000 мАч. На практике это чувствуется сразу. В моих сценариях использования аккумулятора хватало примерно на 11 часов экрана, что эквивалентно 2-2,5 дням.

Что касается зарядки, то в комплекте идёт фирменный адаптер питания SUPERVOOC на 80 Вт. С ним смартфон заряжается с 1% до 100% примерно за час. Для аккумулятора на 7000 мАч — хороший показатель.

Итого. Стоит ли покупать Realme 15 5G?

Realme 15 5G — тот случай, когда смартфон предлагает понятный набор возможностей на каждый день. Главный плюс, который ощущается буквально, безусловно, автономность. Благодаря сочетанию энергоэффективного процессора и большой батареи устройство спокойно живёт два дня без розетки. Это даёт редкое чувство свободы, когда не нужно постоянно контролировать проценты заряда.

Памяти много, экран яркий и приятный, зарядка быстрая — мелочи, но они складываются в хорошее общее впечатление. Да, ультраширик слабый, телевика нет, а корпус пластиковый, но эти моменты не мешают получать удовольствие от использования.

В сухом остатке Realme 15 5G — крепкий середняк, который уверенно выполняет всё, что от него ждёшь.