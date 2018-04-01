Дочерний сайт Microsoft сообщил о 1 млрд активных пользователей Windows 10

Если верить данным, то корпорации Microsoft удалось достичь поставленной цели – 1 млрд активных пользователей, которые пользуются Windows 10. Достижение произошло на 2 года позже, чем планировала компания.

Стоит отметить, что данные представлены только на сайте для Италии, предлагающий бесплатные обои для рабочего стола. Чтобы найти информацию, нужно хорошо “перелопатить” все страницы сайта. Также остаётся под вопросом правдивость данных, потому что всё это может оказаться введением пользователей в заблуждение.

Последней официальной отметкой Microsoft было 900 млн активных пользователей Windows 10. Состоялось событие ещё в сентябре 2019 года.

Недавно компания отказалась от официальной поддержки Windows 7, выпустила новый браузер Edge на движке Chromium и окончательно избавилась от Windows Phone, ради новой Windows 10X.

Особо важно, что отказ от Windows Phone позволил Microsoft внедрить более глубокую интеграцию Windows 10 со смартфонами работающих под управлением iOS и Android.