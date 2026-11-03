Взлом Beget оказался серьёзнее, чем предполагалось: утрачены данные и часть резервных копий
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Взлом Beget оказался серьёзнее, чем предполагалось: утрачены данные и часть резервных копий

Злоумышленники получили доступ к управлению инфраструктурой и запустили скрипты удаления данных.

Редакция The GEEK
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Редакция The GEEK сегодня в 18:09

Российский хостинг-провайдер Beget раскрыл подробности масштабной кибератаки, произошедшей в ночь с 1 на 2 ноября 2026 года. Злоумышленники получили доступ к системе управления всей инфраструктурой компании, после чего запустили скрипты, предназначенные для обнуления данных.

Наиболее серьёзные последствия затронули облачную инфраструктуру. По заявлению Beget, данные виртуальных серверов VPS, облачного хранилища S3 и платформы Kubernetes были утрачены. Также потеряны настройки CDN и IP-адресов.

При этом файловые резервные копии VPS сохранились, что оставляет возможность восстановления части информации. Однако бинарные резервные копии виртуальных серверов, позволяющие восстанавливать их целиком, полностью уничтожены.

Что удалось восстановить

По состоянию на 3 ноября Beget восстановил работу выделенных серверов, которые пользователи администрируют самостоятельно. Доступ к ним вернули ещё 2 ноября около 14:00.

Также возобновлена работа DNS-серверов. Клиенты могут изменять записи A, MX и TXT для доменов в зонах .ru, .рф и .su, зарегистрированных через Beget и использующих его DNS. Управление международными доменами пока восстанавливается.

Почтовая инфраструктура восстановлена на 80%. На момент публикации сообщения компания рассчитывала полностью вернуть её в эксплуатацию в течение десяти часов.

Ситуация с обычным виртуальным хостингом выглядит менее критичной. По предварительной оценке Beget, восстановлению подлежат почти 100% размещённых на нём сайтов.

Файловые резервные копии хостинга и облачной инфраструктуры сохранились, однако предоставить к ним доступ пока невозможно.

Почему восстановление занимает столько времени

Перед повторным запуском специалисты должны вручную проверить каждый сервер на наличие скрытых уязвимостей и вредоносных программ. Всего проверке подлежат более 1000 серверов.

В Beget объясняют, что включение оборудования без предварительной проверки может создать риск повторного заражения.

Компания также договорилась с Координационным центром сети Интернет о сохранении работы доменов в зонах .ru, .рф и .su, у которых заканчивается срок делегирования.

В течение суток после публикации сообщения провайдер планирует предоставить клиентам ограниченный доступ к панели управления некоторыми услугами.

Что известно о безопасности пользовательских данных

По предварительным данным Beget, на серверах с пользовательской информацией не обнаружено попыток скачивания или изменения файлов злоумышленниками. Однако расследование продолжается, поэтому окончательные выводы делать рано.

Компания рекомендует клиентам сменить пароли, ключи доступа и другие учётные данные, которые могли храниться на пострадавших серверах.

Точные сроки полного восстановления инфраструктуры пока неизвестны. Специалисты Beget работают круглосуточно, а дополнительные подробности атаки провайдер намерен раскрыть после завершения необходимых проверок.

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