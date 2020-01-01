Для Windows и macOS вышел новый браузер Еdge

Представители Microsoft объявили о возможности загрузки нового веб-обозревателя – Microsoft Edge. Этот браузер создан на движке Chromium и используется на платформах Windows 10 и macOS. Поддерживает браузер около 90 языков, а среди новшеств – возможность установки стандартных расширений для Chrome.

Также из нововведений стоит отметить личную настройку страницы новой вкладки, поддержку 4К-видео, работу с пером непосредственно в браузере, а также отсутствие отслеживания действий пользователя в браузере. Есть и режим Internet Explorer, так сказать – упрощенный интерфейс.

На данный момент Microsoft Edge доступен для пользователей в обновлении Windows Update. Но иногда нужно подождать, так как распространение проходить постепенно. Самые нетерпеливые могут скачать браузер с сайта. Это же касается и обладателей мобильных устройств.