DNS распродал партию PlayStation 5 за 20 минут

14 июля в DNS начались продажи новой партии PlayStation 5, которые можно было приобрести только через интернет-магазин. Старт продаж был запланирован на 10:00 мск.

Но без проблем не обошлось. Многие пользователи сообщили, что за несколько минут до старта, страница с карточкой товара PS5 начала зависать. Другие пользователи добавили консоль в корзину, но не смогли её оплатить из-за отсутствия кнопки оплаты.

Без перекупщиков тоже не обошлось. Практически сразу в этот же день на «Авито» появились свежие объявления с предложением купить консоль по цене от 50 до 60 тысыч рублей.

Впрочем, есть покупатели, которые успели оформить PS5.

В DNS пока не комментируют претензии пользователей. Также ретейлер не уточнил, когда появится новая партия товара.