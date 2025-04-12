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Warner Bros. запускает в разработку вторую часть «Minecraft в кино»

А также триквел «Битлджуса».

Студия Warner Bros. запускает в разработку вторую часть «Minecraft в кино» и триквел «Битлджуса». Об этом рассказал в интервью изданию Deadline Майкл Де Лука, один из руководителей кинотеатрального подразделения компании.

По его словам, контракты находятся на финальной стадии согласования и новые фильмы уже практически утверждены. Другими подробностями о проектах он не поделился.

Первый фильм по мотивам игры Minecraft вышел 4 апреля 2025 года. Несмотря на низкие оценки критиков, лента установила рекорд по кассовым сборам среди всех экранизаций видеоигр.

Что касается «Битлджуса», его вторая часть под названием «Битлджус Битлджус» вышла на большие экраны в августе 2024 года и заработала свыше 421 миллиона долларов при бюджете около 100 миллионов.

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Источник:
Deadline
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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